Александр Лукашенко требует разобраться с формированием розничных цен на плодоовощную продукцию

Новости Беларуси. Президент требует разобраться с формированием цен на плодоовощную продукцию. Такую задачу Александр Лукашенко поставил сегодня, 31 июля, во время посещения Минской овощной фабрики. В ведении предприятия сейчас более 5 тысяч гектаров сельхозугодий и 4 тысячи пахотных земель.

На примере этого хозяйства в Минской области президент посмотрел, как идёт уборочная. А также оценил состояние техники и даже проехался на новейшей модели комбайна, серийное производство которого началось только в этом году. Подробности в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Минская овощная — фабрика с историей. На рынке — полвека. Хоть и специализируется предприятие на выращивании овощей — томаты, огурцы, баклажаны и зелень хорошо знают покупатели, — сегодня это настоящий многопрофильный комплекс. А попросту говоря — большое хозяйство. Кроме теплиц здесь есть молочно-товарные фермы. Занимаются и зерновыми. Уборочная в разгаре, поэтому неудивительно, что посещение хозяйства начинается на поле с озимой пшеницей. Столичный регион среди прочих областей крепкий хорошист.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сколько за день убираете?

Семен Шапиро, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Мы вышли вчера уже на 3 процента, сегодня будет четыре. У нас еще не все хозяйства преступили к уборке.

Александр Лукашенко:

Твоя задача – 5 процентов в день. Кровь из носа, ты должен выйти.

Семен Шапиро:

Через два дня я выйду на это.

Погода не радует аграриев — то подмочит, то припечет. Начало уборочной кампании даже сдвинулось на две недели. Налилось ли зерно проверяют сразу на месте «методом кепки». Это уже традиция. Если держат колосья головной убор — время убирать.

К этому моменту в закрома страны положили уже 2 миллиона тонн зерна. Убрана почти треть площадей. Свой вклад сделал каждый регион Беларуси. Прогнозы на урожай 2015 неплохие.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Технология не позволила обрушить то, что было сделано весной: вовремя посеяли хорошими семенами с заправкой нормальной. Это позволило устоять. Поэтому сейчас самая главная задача – все вовремя убрать. Мы полагаем, что примерно 7 млн 700 тысяч тонн зерна у нас должно быть в общественном секторе. Неплохо пошла сейчас кукуруза, мы посеяли ее больше, поэтому около 1,5 миллионов тонн зерна будет кукурузы.

Хоть и называют нынешний 2015 пшеничным годом, но урожайность зерновых пониже будет. 34 центнеров с гектара против 36 прошлогодних. Впрочем, для такого лета не критично. Ведь если вспомнить, то в середине 90-ых радовались, когда с гектара снимали хоть 20 центнеров зерна. Знакомясь с результатами работы хозяйства, Александр Лукашенко дает поручение по кормам — важно, не упустить время.

Александр Лукашенко:

Надо достать те семена, которые у нас были в запасе, и все бросить в почву для того, чтобы получить корма. Понарастили скота достаточное количество, сейчас комплексы, свинокомплексы введете. Кстати, свинина пошла, цены пошли, поднялась цена. Вовремя начали те комплексы строить и вводить. Поэтому зерно пойдет на корм свиньям и птицам, а для крупного рогатого скота надо создавать, дополнять не только белок, надо корма. Надо накормить и пережить тяжелый этот год.

Впрочем, на полях хозяйств Минской овощной фабрики идут на рекорды. Урожайность вдвое выше, чем по стране. «Вот что значит посеяли с умом и по технологиям», – говорит министр.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Обращает на себя внимание натура зерна. Оно крупное, в одном литре порядка 750 – 780 грамм зерна. Обиду на погоду не надо держать, потому что мы убирали хлеб и трудные времена. Парк наших зерноуборочных комбайнов вырос, обновлен. Техника, которая есть на вооружении, позволяет нам убрать хлеб буквально за 18 дней. Будем с хлебом!

О том, что день в эту горячую пору год кормит, как никто знает Петр Михайлович. Это его 33-я уборочная. Даже сегодня, в свой день рождения, за рулем комбайна. Праздновать некогда: перекусили — и в поля. Трудится бок о бок с сыном. Пусть учится — секретов нет.

Андрей Орлов, комбайнер:

Конечно, отец лучше убирает! (Почему?) Больше опыта!

Петр Орлов, комбайнер

Не спешить, уверенно ехать, смотреть, чтобы меньше потерь было. Комбайн любит ласку, тогда он будет давать отдачу.

Подготовлена для нынешней уборочной кампании и техника. А это более 10 тысяч зерноуборочных комбайнов. Машинный парк в этом хозяйстве минской области приличный. Как работают, смотрит и глава государства. За сельчан болеет душой, поэтому и сегодня президент на передовой.

Не машина — настоящий корабль в поле! Этот экземпляр — новейшая модель Гомельского завода. В серийное производство запустили в нынешнем году. Производители говорят — не хуже немецкого будет. Пока 4 таких комбайна работают на полях Беларуси. В следующем их побольше будет — в основном в крепких хозяйствах. Президент говорит, что нужно делать упор на качество.

Александр Лукашенко:

Лучше пусть дороже, но качественно. В противном случае мы будем пролетать постоянно мимо рынка. Все должно быть качественно: и швы, и сварка, и металлы – все надо делать на высоком уровне. Надо поставить задачу промышленникам, чтобы они создавали, по смежникам делали хорошие комплектующие. Ни в коем случае нельзя допустить некачественный товар.

Глава государства советует довести, если это нужно, технику до ума. Ведь свои машины сегодня кстати. Хоть и советовали когда-то молодому президенту отказаться от собственного производства, Александр Лукашенко на это не пошел. Впрочем, таких «советов» в свое время хватало и по другим предприятиям.

Александр Лукашенко:

В те времена меня убеждали, что мы не сможем конкурировать на рынке ни внутри, ни в России в связи с тем, что разница в ценах на газ. Надо теплицы все убрать, землю сравнять и покупать овощную продукцию за пределами. Тогда я сказал: нет, вы восстановите все теплицы старые (разрешаю их сносить, но заменить новыми). Тогда появилась задача (это был уже второй этап): мы должны были добавить 40 га тепличных хозяйств.

Были у нас деятели, они меня убеждали: комбайны не надо — купим у немцев, плуги — купим, тракторов МТЗ-80, МТЗ-82 — хватит, вместо сахарной свеклы тростник купим, завезем, не надо нам свекла. Точно так предлагали, что и теплицы не надо, мы не сможем конкурировать. Без штанов ходили бы и голодные были, потому что все это надо было купить. А где валюту взять? Своя земля для чего? Чтобы возделывать эти культуры.

А ведь сегодня в республике насчитывается 21 крупное тепличное хозяйство. Овощи и зелень востребованы. Почти вдвое больше их стали выращивать в теплицах. За последние 10 лет экспорт продукции увеличился в 10 раз.

Многое сделано и на Минской овощной. А ведь было время, когда фабрика считалась одним из самых отстающих предприятий в городе. Переломный момент случился в начале двухтысячных. Провели техническое переоснащение, построили стеклянные энергосберегающие теплицы. Так держать! Причём, касается это не только Минской овощной фабрики. Теплицы строить нужно по всей республике. Меньше импорта — больше своего. Такое требование президента.

Александр Лукашенко:

Будем мы работать, не будем, но за будущую пятилетку вопрос по теплицам надо снять, надо построить столько по современнейшим технологиям, сколько нам надо. За пятилетку это вопрос решаемый, даже с запасом. А конкуренция… Если испанцы захотят продать у нас свой товар, пусть конкурируют и продают.

Ещё в 2007 на этой Минской фабрике открыт был цех по производству чайных напитков. Тогда начинали всего с 6 рецептур. Сегодня их уже два десятка. Травяные чаи идут и на экспорт. Попробовать новинки предложили и главе государства без всяких церемоний.

В современных «тепличных» энергосберегающих домах сегодня выращивают 15 наименований продукции. «И всё самого высшего качества», — утверждает главный технолог Нина Болашенко. Как-никак вся продукция проходит очень строгий лабораторный контроль. Сорта тоже отборные.

Нина Болашенко, главный технолог цеха защищённого грунта КУП «Минская овощная фабрика»:

На нашем предприятии работает государственная служба сортоиспытания. Они проверяют несколько лет на вкусовые качества на внешний вид – идет их оценка. Точно также на урожайность. Также проверяет, как сорта чувствуют себя в наших, белорусских условиях. Потому что наши сорта в основном привозятся из-за рубежа.

Не обошёл стороной глава государства и ценовой вопрос. «На разнице оптовой и розничной цен овощной продукции никто не должен наживаться», — отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Помидоры, огурцы и прочее... А цена? Кто в карман кладет деньги за эту красоту? Мы отдали свои рынки испанцам, голландцам, которые нас квасят на каждом шагу, мы отдали внутренний рынок, а сами пробиваемся в Африку и Китай. Это нормально? (Нет) Решайте!

На Минской овощной намерены выжать максимум из теплиц, чтобы получить как можно больше овощей при тех же затратах.