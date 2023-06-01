«Нас показывают по телевизору, и мы становимся знаменитыми». Почему дети мечтают стать телеведущими?

В гостях программе «Новое утро» на РТР-Беларусь юные Кристина Воропай и Захар Зеньков, которые мечтают стать телеведущими.
Александр Меженный, ведущий:
Кем ты мечтала быть в детстве?
В гостях программе «Новое утро» на РТР-Беларусь юные Кристина Воропай и Захар Зеньков, которые мечтают стать телеведущими.
Александр Меженный, ведущий:
Кем ты мечтала быть в детстве?
Ольга Войтенкова, ведущая:
Наверное, космонавтом. Детям же море по колено. Поэтому всех вариантов и не перечесть.
Александр Меженный:
То есть сначала стоит космонавт?
Ольга Войтенкова:
Сначала космонавт. Но моя мечта все равно исполнилась. Я так чувствую.
Александр Меженный:
То есть ты мечтала быть телеведущей?
Ольга Войтенкова:
Ну, мечту про космонавта я тоже не забываю. Почему бы и нет.
Александр Меженный:
Я уверен, что у нас одна из самых интересных профессий в мире. И она на самом деле очень сложная. Ведь дарить людям хорошее настроение и делиться своей энергетикой – это всегда очень непросто. Несмотря на это, интерес к работе телеведущего немалый.
Ольга Войтенкова:
Более того, нам уже наступают на пятки. Поговаривают, что у нас растет достойная смена.
Захар Зеньков:
Доброе утро, коллеги.
Кристина Воропай:
Надеюсь, вы не против, если мы вам сегодня поможем.
Ольга Войтенкова:
Расскажите, только сегодня ваш выбор пал на эту профессию? Почему именно телеведущий?
Кристина Воропай:
Потому что нас показывают по телевизору и мы становимся знаменитыми.
Захар Зеньков:
Потому что это очень интересная профессия и мы ездим по всей Беларуси.
Александр Меженный:
Вообще, работа телеведущего очень стрессовая. В эфире все может случиться: расстегнется пуговица, может суфлер сломаться, а вы в прямом эфире. Что делать будете?
Захар Зеньков:
Импровизировать.
Ольга Войтенкова:
Правильно. Даем вам все карты в руки. Продемонстрируйте, как вы будете это делать.
Кристина Воропай:
Без проблем! В нашей студии «Нового утра» Кристина и Захар. В нашем эфире только хорошие новости.
Захар Зеньков:
И начнем с самого вкусного. Все любят сладкое, а особенно мороженое. Специально для сладкоежек в Великобритании изготовили самый большой рожок в мире. В высоту он был четыре метра и весил целую тонну!
Кристина Воропай:
А во Франции кондитеры построили настоящий шоколадный небоскреб высотой почти семь метров! На его изготовление понадобилось ни много ни мало – тонна шоколада. Он вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий в мире шоколадный десерт.
Александр Меженный:
Честно признаюсь, ребята. Я несколько фишечек у вас подворую. Этот звонкий, зажигательный голосок. Мне кажется, нам утром его так не хватает. Дети прекрасные!
Ольга Войтенкова:
Я надеюсь, что так вы говорите не только о сладостях. В любом случае сделали вы это очень красиво.
Александр Меженный:
Кстати, как вы относитесь к мороженому?
Захар Зеньков:
Хорошо.
Александр Меженный:
Хорошо или очень хорошо?
Захар Зеньков:
Очень-очень!
Александр Меженный:
Кристина, а у тебя какое самое любимое лакомство?
Кристина Воропай:
Шоколад.
Александр Меженный:
Если вы мечтаете стать телеведущим, записывайте себя, выбрасывайте все в интернет. Ваша слава будет бежать впереди вас, открывать вам все двери.