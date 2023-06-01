«Нас показывают по телевизору, и мы становимся знаменитыми». Почему дети мечтают стать телеведущими?

В гостях программе «Новое утро» на РТР-Беларусь юные Кристина Воропай и Захар Зеньков, которые мечтают стать телеведущими. Александр Меженный, ведущий:

Кем ты мечтала быть в детстве?

Ольга Войтенкова, ведущая:

Наверное, космонавтом. Детям же море по колено. Поэтому всех вариантов и не перечесть. Александр Меженный:

То есть сначала стоит космонавт? Ольга Войтенкова:

Сначала космонавт. Но моя мечта все равно исполнилась. Я так чувствую. Александр Меженный:

То есть ты мечтала быть телеведущей? Ольга Войтенкова:

Ну, мечту про космонавта я тоже не забываю. Почему бы и нет. Александр Меженный:

Я уверен, что у нас одна из самых интересных профессий в мире. И она на самом деле очень сложная. Ведь дарить людям хорошее настроение и делиться своей энергетикой – это всегда очень непросто. Несмотря на это, интерес к работе телеведущего немалый. Ольга Войтенкова:

Более того, нам уже наступают на пятки. Поговаривают, что у нас растет достойная смена.

Захар Зеньков:

Доброе утро, коллеги. Кристина Воропай:

Надеюсь, вы не против, если мы вам сегодня поможем. Ольга Войтенкова:

Расскажите, только сегодня ваш выбор пал на эту профессию? Почему именно телеведущий? Кристина Воропай:

Потому что нас показывают по телевизору и мы становимся знаменитыми. Захар Зеньков:

Потому что это очень интересная профессия и мы ездим по всей Беларуси.

Александр Меженный:

Вообще, работа телеведущего очень стрессовая. В эфире все может случиться: расстегнется пуговица, может суфлер сломаться, а вы в прямом эфире. Что делать будете? Захар Зеньков:

Импровизировать. Ольга Войтенкова:

Правильно. Даем вам все карты в руки. Продемонстрируйте, как вы будете это делать. Кристина Воропай:

Без проблем! В нашей студии «Нового утра» Кристина и Захар. В нашем эфире только хорошие новости.

Захар Зеньков:

И начнем с самого вкусного. Все любят сладкое, а особенно мороженое. Специально для сладкоежек в Великобритании изготовили самый большой рожок в мире. В высоту он был четыре метра и весил целую тонну! Кристина Воропай:

А во Франции кондитеры построили настоящий шоколадный небоскреб высотой почти семь метров! На его изготовление понадобилось ни много ни мало – тонна шоколада. Он вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий в мире шоколадный десерт. Александр Меженный:

Честно признаюсь, ребята. Я несколько фишечек у вас подворую. Этот звонкий, зажигательный голосок. Мне кажется, нам утром его так не хватает. Дети прекрасные!

Ольга Войтенкова:

Я надеюсь, что так вы говорите не только о сладостях. В любом случае сделали вы это очень красиво. Александр Меженный:

Кстати, как вы относитесь к мороженому? Захар Зеньков:

Хорошо.



Александр Меженный:

Хорошо или очень хорошо?