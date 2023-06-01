На стадионе «Динамо» 8 июня впервые пройдёт ROCK orchestra FEST

Новости Беларуси. В Беларуси впервые пройдет ROCK orchestra FEST. Совместный проект Дворец Республики и Президентский оркестр представят уже 8 июня. Площадкой для проведения фестиваля станет стадион «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостей ждет уникальная программа: синтез рока и симфонической музыки. Прозвучат известные композиции и других музыкальных направлений. Вместе со звездами выступят начинающие белорусские исполнители и кавер-группы. В шоу задействуют сразу две современные сцены. Их 3D-возможности будут опробованы впервые. Также на базе крупнейшего стадиона страны развернутся фуд-корты и зоны для детей.

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:

Здорово, когда в центре города ты можешь получать удовольствие от хорошей, качественной музыки. Ну и самый главный вопрос в том, что, говорят, государственные учреждения не могут ничего. Мы как раз идем в противовес: мы можем все. Президент неоднократно говорил о том, что если есть у вас возможности – делайте. Мы решили сделать, и это будет впервые.

Оpen air начнется вечером и продлится три часа. В перспективе он станет одним из главных летних событий в жизни страны.