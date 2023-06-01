Около 3 тыс. школьников пополнили ряды студотрядов. Как в них вступить и сколько платят за такую работу?

Новости Беларуси. Работа по интересам. В студенческие отряды центрального региона записались около 3 тысяч ребят, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Отметим, что вступить в них можно, начиная с 14 лет. В районах представлен широкий спектр направлений: строительные, педагогические, сервисные, медицинские и экологические. Кстати, в анкетах ребята могли указать ту сферу, в которой хотелось бы поработать. В Столбцовском районе заявки подали около 60 ребят. К работам студотрядовцы приступят уже в ближайшее время. Средняя зарплата составит 400 рублей.

Евгения Кожобекова, первый секретарь Столбцовского районного комитета БРСМ:

Самые популярные направления – это у нас сервисные отряды (это Столбцовская центральная районная больница) и войсковая часть в Новоколосово. То есть дети наиболее активно заявки заполняют по этим двум студотрядам. Также УКС у нас пользуется популярностью. В принципе, чтобы выделить один отряд, у нас такого нет, потому что дети хотят работать, им это интересно. С пользой провести лето и так же заработать свои первые денежки.

Продолжительность рабочего дня ребят от 14 до 16 лет составит четыре часа. Для студотрядовцев постарше – 7 часов в день.