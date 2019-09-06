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Как выбрать качественный мёд? 4 важных признака

06 сентября 2019 08:20
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Геннадий Емельянович, пчеловод:
Сейчас идет период подготовки пчел к зимовке. Сокращается гнездо, убираются лишние рамки.

Как выбрать качественный мёд? 4 важных признака-1

Геннадий Сергеевич – потомственный пчеловод. Медовыми делами он заведует уже больше тридцати лет. Этот смелый мужчина к полосатым труженикам отправляется даже без специального обмундирования.

Как выбрать качественный мёд? 4 важных признака-4

Пчелиный мед – настоящий коктейль из полезных веществ. Он обладает сильнейшими противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Благодаря такому воздействию целительного лакомства можно быстро заживлять ожоги, порезы и раны.

Юлия Самусенко, корреспондент:
Еще один интересный факт: мед является отличным антидепрессантом, он снимает тревожность, нормализует сон и улучшает память.

Как выбрать качественный мёд? 4 важных признака-7

Как отличить натуральный мед от подделки?

Геннадий Емельянович:
В первую очередь, надо смотреть на консистенцию: мед настоящий обычно тянется. Если он тянется длинной ниткой, то это означает, что мед очень качественный.

Как выбрать качественный мёд? 4 важных признака-10

А фальсифицированный при такой же проверке будет капать с ложки быстро и моментально утонет в общей массе. Натуральный мед однородный, подделка мутная и с осадком на дне. Пена тоже должна насторожить покупателя. Это показатель недозрелого или забродившего лакомства.

Геннадий Емельянович:
Мед не любит больших колебаний температур, поэтому он должен храниться в шкафчике где-то в темном помещении, потому что солнце не должно на него падать постоянно. Лучшим местом для большого количества меда считается подвальное помещение, где температура не поднимается выше 10 градусов.

Как выбрать качественный мёд? 4 важных признака-13

Выбирая мед, помните, что летом он должен быть только сиропообразным. Конечно, в том случае, если выкачан в этом сезоне. Исключение можно сделать лишь для рапсового: добытый весной, к августу он уже будет в брусках. Если приобрести природный десерт вы решили зимой, то рассматривать стоит лишь засахаренный продукт – в эту пору натуральный другим просто не бывает.

Натэлла Байрамова, врач-терапевт:
Мед нужно употреблять желательно в разбавленном виде: в теплой воде до 40 градусов, желательно не более одной столовой ложки два раза в день – для взрослого человека, для ребенка – несколько меньше.

Как выбрать качественный мёд? 4 важных признака-16

Юлия Самусенко:
Ароматный пчелиный продукт содержит в себе крайне полезные для человеческого организма микроэлементы: йод, калий, магний, фосфор и даже цинк.

Как выбрать качественный мёд? 4 важных признака-19

А также он богат витаминами В2 и В6, фолиевой кислотой. Именно это трио повышает тонус организма. Мед можно назвать своеобразным энергетическим допингом. Регулярное употребление такого лакомства значительно повышает работоспособность, улучшает результативность занятий спортом. Но помните, необходимо соблюдать осторожность и знать меру.

# Здоровье # общество # Геннадий Емельянович # Натэлла Байрамова # Фотофакт # Полезные советы

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