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Настоящий воздушный бой. В России прошли учения «Боевое содружество – 2019»

06 сентября 2019 08:40
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Новости Беларуси. На российском полигоне Ашулук завершилось учение войск противовоздушной обороны государств – участников Объединенной системы ПВО СНГ «Боевое содружество»,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Настоящий воздушный бой. В России прошли учения «Боевое содружество – 2019»-1

В ходе него коалиционная группировка войск успешно выполнила все поставленные задачи. В этом учении участвовали более двух тысяч военнослужащих.

Настоящий воздушный бой. В России прошли учения «Боевое содружество – 2019»-4

Настоящий воздушный бой. В России прошли учения «Боевое содружество – 2019»-6

По замыслу заключительного этапа, коалиционной группировке войск необходимо было отразить массированный ракетно-авиационный удар, а также уничтожить условные незаконные вооруженные формирования. В небе развернулся настоящий воздушный бой.

Настоящий воздушный бой. В России прошли учения «Боевое содружество – 2019»-9

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:
Особенностью применения белорусской части этой группировки является то, что перед участием в «Боевом содружестве» мы группировкой сил и средств противовоздушной обороны проводили оперативно-тактические учения. Поставленные задачи были выполнены на оценку «отлично». Частью сил и средств той группировки приняли участие в «Боевом содружестве».

Настоящий воздушный бой. В России прошли учения «Боевое содружество – 2019»-12

По окончании тактических маневров состоялось торжественное закрытие учения. Наиболее отличившиеся военнослужащие были награждены ценными подарками.

Настоящий воздушный бой. В России прошли учения «Боевое содружество – 2019»-15

# Армия Беларуси # общество # Андрей Равков # Фотофакт

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