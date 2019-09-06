Настоящий воздушный бой. В России прошли учения «Боевое содружество – 2019»

Новости Беларуси. На российском полигоне Ашулук завершилось учение войск противовоздушной обороны государств – участников Объединенной системы ПВО СНГ «Боевое содружество», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе него коалиционная группировка войск успешно выполнила все поставленные задачи. В этом учении участвовали более двух тысяч военнослужащих.

По замыслу заключительного этапа, коалиционной группировке войск необходимо было отразить массированный ракетно-авиационный удар, а также уничтожить условные незаконные вооруженные формирования. В небе развернулся настоящий воздушный бой.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Особенностью применения белорусской части этой группировки является то, что перед участием в «Боевом содружестве» мы группировкой сил и средств противовоздушной обороны проводили оперативно-тактические учения. Поставленные задачи были выполнены на оценку «отлично». Частью сил и средств той группировки приняли участие в «Боевом содружестве».