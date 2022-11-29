Семейный капитал в Беларуси составляет 25 995 рублей. Кто может получить эти деньги?

Семейный капитал – форма государственной поддержки многодетных семей – функционирует в нашей стране с января 2015 года. На данный момент уже принят новый указ, который регулирует порядок предоставление финансовой помощи.
Семейный капитал – форма государственной поддержки многодетных семей – функционирует в нашей стране с января 2015 года. На данный момент уже принят новый указ, который регулирует порядок предоставление финансовой помощи.
Алеся Терешкова, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Прежде всего необходимо, чтобы ребенок, третий и последующие, родился именно в период с 2020 по 2024 год. В семье, в которой данный ребенок родился, должны воспитываться также еще дети, не достигшие 18-летнего возраста.
Родители и их дети, которым предоставляется семейным капитал, должны проживать в Республике Беларусь и быть гражданами нашей страны. Право на получение денежной помощи есть также у семей, которые берут ребенка на усыновление.
Алеся Терешкова:
Важно, чтобы это было именно в период с 2020 по 2024 год. Ребенок должен быть при этом рожден не ранее 2015 года. С января 2020 года размер семейного капитала подлежит ежегодной индексации нарастающим итогом с учетом индекса потребительских цен. В 2022 году размер семейного капитала – 25 995 белорусских рублей. С января 2023 года данный размер также увеличится, потому что пройдет очередная ежегодная индексация.
Для получения капитала важно соответствовать всем требованиям, установленным законом. Начинается все со сбора документов: паспорт, свидетельство о рождении и другие бумаги, которые указаны в перечне административных процедур. Затем следует обратиться с полным пакетом документов в местный исполком. Завершающая точка маршрута – отделение банка. Там вам откроют счет, на который будут зачисляться выделенные государством средства.
Алеся Терешкова:
Вместе с тем действующим законодательством допускается досрочное получение семейного капитала, использование этих денежных средств. На что? Для улучшения жилищных условий, в частности для реконструкции жилья, для выплаты кредита, который был выдан для получения жилья. Для приобретения жилого помещения, но здесь важно помнить: если вы используете семейный капитал для улучшения жилищных условий, необходимо чтобы семья стояла на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Досрочно воспользоваться деньгами можно также для получения медицинских услуг, среднего специального либо высшего образования первой ступени. Семьи, в которых воспитываются инвалиды, могут использовать средства на покупку спецоборудования.
Алеся Терешкова:
Когда обращаешься за семейным капиталом для досрочных целей, воспользоваться этим правом могут дети, которые были рождены или усыновлены на момент, когда семейный капитал назначался, которые появились после того, как семейный капитал уже был назначен, а также родители этих детей.
Для получения разрешения на досрочное использование капитала необходимо обратиться в исполнительный комитет с заявлением и полным пакетом документов. Кроме стандартного перечня потребуется также документ, подтверждающий цель ваших будущих затрат. В случае получения отказа возможно обжалование при обращении в вышестоящие органы.
Подписывайтесь на нас в Telegram!