Семейный капитал в Беларуси составляет 25 995 рублей. Кто может получить эти деньги?

Семейный капитал – форма государственной поддержки многодетных семей – функционирует в нашей стране с января 2015 года. На данный момент уже принят новый указ, который регулирует порядок предоставление финансовой помощи.

Алеся Терешкова, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Прежде всего необходимо, чтобы ребенок, третий и последующие, родился именно в период с 2020 по 2024 год. В семье, в которой данный ребенок родился, должны воспитываться также еще дети, не достигшие 18-летнего возраста. Родители и их дети, которым предоставляется семейным капитал, должны проживать в Республике Беларусь и быть гражданами нашей страны. Право на получение денежной помощи есть также у семей, которые берут ребенка на усыновление.

Алеся Терешкова:

Важно, чтобы это было именно в период с 2020 по 2024 год. Ребенок должен быть при этом рожден не ранее 2015 года. С января 2020 года размер семейного капитала подлежит ежегодной индексации нарастающим итогом с учетом индекса потребительских цен. В 2022 году размер семейного капитала – 25 995 белорусских рублей. С января 2023 года данный размер также увеличится, потому что пройдет очередная ежегодная индексация. Для получения капитала важно соответствовать всем требованиям, установленным законом. Начинается все со сбора документов: паспорт, свидетельство о рождении и другие бумаги, которые указаны в перечне административных процедур. Затем следует обратиться с полным пакетом документов в местный исполком. Завершающая точка маршрута – отделение банка. Там вам откроют счет, на который будут зачисляться выделенные государством средства.

Алеся Терешкова:

Вместе с тем действующим законодательством допускается досрочное получение семейного капитала, использование этих денежных средств. На что? Для улучшения жилищных условий, в частности для реконструкции жилья, для выплаты кредита, который был выдан для получения жилья. Для приобретения жилого помещения, но здесь важно помнить: если вы используете семейный капитал для улучшения жилищных условий, необходимо чтобы семья стояла на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Досрочно воспользоваться деньгами можно также для получения медицинских услуг, среднего специального либо высшего образования первой ступени. Семьи, в которых воспитываются инвалиды, могут использовать средства на покупку спецоборудования.