Мужчина относится к гражданскому браку не так, как женщина. Разбираемся в нюансах сожительства

Гражданский брак в нашей стране не является юридическим понятием. Законными считаются только те союзы, которые официально зарегистрированы в органах ЗАГС.
Гражданский брак в нашей стране не является юридическим понятием. Законными считаются только те союзы, которые официально зарегистрированы в органах ЗАГС.
Анна Буйновская, юрист:
Согласно нормам брачно-семейного законодательства, которые у нас регулируются Кодексом Республики Беларусь о браке и семье, брак – это добровольный союз мужчины и женщины, основанный на взаимоуважении, взаимном доверии, взаимной любви.
Сергей Петров, семейный психолог, гештальт-терапевт:
Есть такое мнение, что женщина в гражданском браке в большинстве своем чувствует себя замужем, а мужчина в гражданском браке – гораздо меньше, чем женщины, он необязательно в браке. Он такой еще не определившийся.
С момента возникновения семьи муж и жена получают имущественные права и обязанности и неимущественные. Когда люди состоят фактически в брачных отношениях, юристы называют это сожительство, а не гражданский брак. У таких партнеров возникает много вопросов, связанных с рождением детей, разделом имущества и других.
Сергей Петров:
Если брать с точки зрения государства, то отличие в том, что официально государство фиксирует, что эти мужчина и женщина официально являются мужем и женой. И, соответственно, на них действует Кодекс о браке и семье.
Анна Буйновская:
Также если люди сожительствуют без регистрации брака, все имущество, которое покупается ими совместно, в случае если они расходятся, то его нужно делить по суду и устанавливать факт нахождения в фактически брачных отношениях.
Сергей Петров:
Основной нюанс – это только устная договоренность между мужчиной и женщиной, что они живут вместе, ведут совместное хозяйство. Каждая пара по-разному реагирует на гражданский или официальный брак. И по-разному может жить и в гражданском, и в официальном браке. Ни там, ни там нет гарантий.
Таша Петрова, семейный психолог, гештальт-терапевт:
Какая-то неопределенность с выбором здесь может скрываться, нежелание строить что-то совместное, а жить как-то параллельно, пока это удобно, пока это комфортно. Объединение двух людей, которые решают строить что-то совместное – объединять капиталы, объединять свои энергии.
Большинство незарегистрированных браков перерастают в официальные. По большей части это происходит из-за давления общества. Чаще инициатором является женщина, но все строго индивидуально. Иногда инициативу проявляют и мужчины. Гражданский брак во благо тогда, когда в него вступают взрослые осознанные личности, которые четко знают и понимают, чего они хотят.
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