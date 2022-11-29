Мужчина относится к гражданскому браку не так, как женщина. Разбираемся в нюансах сожительства

Гражданский брак в нашей стране не является юридическим понятием. Законными считаются только те союзы, которые официально зарегистрированы в органах ЗАГС.

Анна Буйновская, юрист:

Согласно нормам брачно-семейного законодательства, которые у нас регулируются Кодексом Республики Беларусь о браке и семье, брак – это добровольный союз мужчины и женщины, основанный на взаимоуважении, взаимном доверии, взаимной любви.

Сергей Петров, семейный психолог, гештальт-терапевт:

Есть такое мнение, что женщина в гражданском браке в большинстве своем чувствует себя замужем, а мужчина в гражданском браке – гораздо меньше, чем женщины, он необязательно в браке. Он такой еще не определившийся.

С момента возникновения семьи муж и жена получают имущественные права и обязанности и неимущественные. Когда люди состоят фактически в брачных отношениях, юристы называют это сожительство, а не гражданский брак. У таких партнеров возникает много вопросов, связанных с рождением детей, разделом имущества и других. Сергей Петров:

Если брать с точки зрения государства, то отличие в том, что официально государство фиксирует, что эти мужчина и женщина официально являются мужем и женой. И, соответственно, на них действует Кодекс о браке и семье.

Анна Буйновская:

Также если люди сожительствуют без регистрации брака, все имущество, которое покупается ими совместно, в случае если они расходятся, то его нужно делить по суду и устанавливать факт нахождения в фактически брачных отношениях. Сергей Петров:

Основной нюанс – это только устная договоренность между мужчиной и женщиной, что они живут вместе, ведут совместное хозяйство. Каждая пара по-разному реагирует на гражданский или официальный брак. И по-разному может жить и в гражданском, и в официальном браке. Ни там, ни там нет гарантий.

Таша Петрова, семейный психолог, гештальт-терапевт:

Какая-то неопределенность с выбором здесь может скрываться, нежелание строить что-то совместное, а жить как-то параллельно, пока это удобно, пока это комфортно. Объединение двух людей, которые решают строить что-то совместное – объединять капиталы, объединять свои энергии.