Школьник сделал видеоигру про космос! Что показали на конкурсе научно-технического творчества?

Новости Беларуси. Компьютерные игры, научные разработки и перспективные бизнес-идеи. В Солигорске на базе центра технического творчества прошел областной конкурс учащейся молодежи «ТехноИнтеллект», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Школьники в возрасте от 14 до 18 лет представили свои работы в 12 секциях: начиная с компьютерного моделирования и заканчивая искусством и медиатехнологиями. Познакомилась с участниками и наш корреспондент Влада Родовская.

Центр технического творчества. Солигорск. В зале юные новаторы и экспериментаторы. Они приехали со всей области. На этап республиканского конкурса «ТехноИнтеллект». С собой привезли новейшие разработки в самых разных сферах и направлениях.

Татьяна Мазан, методист Минского областного института развития образования:

Для того, чтобы пройти на областной этап, нужно сразу пройти районный этап. В каждом районе Минской области (22 района плюс город Жодино) проходят свои районные этапы. А победители районного этапа приезжают на областной, но они тоже проходят тщательный отбор. В этом году было 223 участника.

12 секций – 12 самых разных направлений. Начиная с технического конструирования и заканчивая научными исследованиями в сфере экологии. Так, Илья Юшкевич, девятиклассник из Слуцка, увлекается астрономией. За полгода изучил языки программирования и разработал свою собственную игру. Таким образом можно узнать интересные факты про галактику.