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«Мы к этому стремились». Узденский отдел Следственного комитета признали лучшим в Минской области

03 марта 2023 13:33
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Новости Беларуси. Узденский отдел Следственного комитета стал лучшим в Минской области, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Мы к этому стремились». Узденский отдел Следственного комитета признали лучшим в Минской области-1

Здесь работает 11 специалистов, четыре из которых старшие следователи. Каждый день они решают ответственные задачи. Это защита прав граждан, оперативное расследование и раскрытие преступлений. Только за 2022 год нагрузка на одного следователя была около 50 уголовных дел.

«Мы к этому стремились». Узденский отдел Следственного комитета признали лучшим в Минской области-4

Виктория Вербицкая, следователь Узденского РОСК:
На сегодня общество модернизируется, преступления тоже, но Следственный комитет постоянно повышает свои навыки. В прошлом году наше подразделение стало лучшим по показателям в Минской области. Мы к этому стремились.

«Мы к этому стремились». Узденский отдел Следственного комитета признали лучшим в Минской области-7

Александр Лисовец, временно и.о. начальника Узденского РОСК:
Благодаря слаженной работе коллектива, а также тесному взаимодействию с прокуратурой района, судом и Узденским РУВД отделом достигнуты высокие результаты в служебной деятельности в 2022 году. В истекшем периоде 2023 года уровень преступности на территории района остается на уровне прошлого года.

«Мы к этому стремились». Узденский отдел Следственного комитета признали лучшим в Минской области-10

Сегодня органы следствия – одна из ключевых позиций в правоохранительной системе. А Узденский отдел не первый раз становится лучшим в области. Для них это уже четвертая награда.

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# Милиция Беларуси # общество # Александр Лисовец # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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