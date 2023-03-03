«Мы к этому стремились». Узденский отдел Следственного комитета признали лучшим в Минской области

Новости Беларуси. Узденский отдел Следственного комитета стал лучшим в Минской области, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь работает 11 специалистов, четыре из которых старшие следователи. Каждый день они решают ответственные задачи. Это защита прав граждан, оперативное расследование и раскрытие преступлений. Только за 2022 год нагрузка на одного следователя была около 50 уголовных дел.

Виктория Вербицкая, следователь Узденского РОСК:

На сегодня общество модернизируется, преступления тоже, но Следственный комитет постоянно повышает свои навыки. В прошлом году наше подразделение стало лучшим по показателям в Минской области. Мы к этому стремились.

Александр Лисовец, временно и.о. начальника Узденского РОСК:

Благодаря слаженной работе коллектива, а также тесному взаимодействию с прокуратурой района, судом и Узденским РУВД отделом достигнуты высокие результаты в служебной деятельности в 2022 году. В истекшем периоде 2023 года уровень преступности на территории района остается на уровне прошлого года.