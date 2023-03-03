Кочанова: Белорусский союз женщин – мощная организация, которая работает в каждом регионе нашей страны

Чем БСЖ будет удивлять в этом году? Вот что рассказала Ольга Шпилевская.

Новости Беларуси. Итоговое заседание Белорусского союза женщин состоялось в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стенах городской ратуши небезразличные к судьбе страны белоруски собрались, чтобы подвести итоги работы за год.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я в этой организации достаточно давно. Еще тогда, когда работала у себя на родине, я вступила в эту общественную организацию и рада тому и горжусь тем, что я в рядах нашего Белорусского союза женщин. Это действительно мощная организация, которая работает в нашей стране. И не просто в целом в стране, это на каждом предприятии практически, в каждом регионе нашей страны у нас есть наша общественная организация Белорусский союз женщин, и это дорогого стоит.