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Кочанова: Белорусский союз женщин – мощная организация, которая работает в каждом регионе нашей страны

03 марта 2023 13:59
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Новости Беларуси. Итоговое заседание Белорусского союза женщин состоялось в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стенах городской ратуши небезразличные к судьбе страны белоруски собрались, чтобы подвести итоги работы за год.  

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Кочанова: Белорусский союз женщин – мощная организация, которая работает в каждом регионе нашей страны-1

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я в этой организации достаточно давно. Еще тогда, когда работала у себя на родине, я вступила в эту общественную организацию и рада тому и горжусь тем, что я в рядах нашего Белорусского союза женщин. Это действительно мощная организация, которая работает в нашей стране. И не просто в целом в стране, это на каждом предприятии практически, в каждом регионе нашей страны у нас есть наша общественная организация Белорусский союз женщин, и это дорогого стоит.  

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# Женщины Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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