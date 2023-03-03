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Лилия Ананич: женщины – это большая сила. Сегодня они в политике, в экономике, в социальной сфере

03 марта 2023 13:59
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Новости Беларуси. Итоговое заседание Белорусского союза женщин состоялось в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стенах городской ратуши небезразличные к судьбе страны белоруски собрались, чтобы подвести итоги работы за год.    

Чем БСЖ будет удивлять в этом году? Вот что рассказала Ольга Шпилевская.

Лилия Ананич: женщины – это большая сила. Сегодня они в политике, в экономике, в социальной сфере-1

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Женщины, на самом деле, – это большая сила, несмотря на, казалось бы, женский пол, но женщины – это большая сила. Сегодня женщина в политике, в экономике, в социальной сфере, женщина – хранительница семейного очага. И вот все эти направления есть в работе Белорусского союза женщин.

Кочанова: Белорусский союз женщин – мощная организация, которая работает в каждом регионе нашей страны. Читайте здесь.

Лилия Ананич: женщины – это большая сила. Сегодня они в политике, в экономике, в социальной сфере-4

Белорусский союз женщин объединяет почти 160 тысяч представительниц прекрасного пола. Причем только за этот год к активной деятельности организации присоединились более 10 тысяч женщин.  

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# Женщины Беларуси # общество # Лилия Ананич # Фотофакт

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