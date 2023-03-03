Лилия Ананич: женщины – это большая сила. Сегодня они в политике, в экономике, в социальной сфере

Чем БСЖ будет удивлять в этом году? Вот что рассказала Ольга Шпилевская.

Новости Беларуси. Итоговое заседание Белорусского союза женщин состоялось в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стенах городской ратуши небезразличные к судьбе страны белоруски собрались, чтобы подвести итоги работы за год.

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Женщины, на самом деле, – это большая сила, несмотря на, казалось бы, женский пол, но женщины – это большая сила. Сегодня женщина в политике, в экономике, в социальной сфере, женщина – хранительница семейного очага. И вот все эти направления есть в работе Белорусского союза женщин.