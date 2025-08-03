В Беларуси участились случаи выявления фальшивых денег. Что подделывают чаще всего?

Деньги не пахнут, как говорится. Это правило усвоили и те, кто штампует фальшивые купюры и выдает их за оригинал. По данным правоохранителей, в Беларуси участились такие случаи. В лидерах подделок доллары, российские рубли и евро, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Эта 100-долларовая купюра в руки криминалистов попала не случайно, хотя и выглядит вполне прилично. Цвет и даже структурные элементы на первый взгляд вопросов не вызывают, но только на первый.

Мы видим фрагмент денежного билета при увеличении в 10 крат. Мы можем наблюдать, что знаки серийного номера выполнены способом цветной электрофотографической печати. Это нерегламентированный способ.

Чтобы вывести банкноту на чистую воду, специалист вооружен серьезным арсеналом оборудования. От обычной лупы до видеоспектрального компаратора. Это возможность разобрать подозреваемые деньги практически на молекулы.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

На проверку подлинности одной купюры уходит от 60 минут до нескольких часов. Эксперт обращает внимание на каждую деталь сомнительной банкноты. От водяных знаков до структуры бумаги. И даже самая искусная фальшивка рано или поздно себя выдаст.

Ирина Милевич, главный эксперт главного управления криминалистических экспертиз центрального аппарата ГКСЭ Беларуси:

Мы наблюдаем, что здесь используется обычная бумага, которая люминесцирует. Для сравнения посмотрите, что у денежного билета, который изготовлен предприятием, люминесценция бумаги отсутствует.

Песо, манаты, динары, иены, кроны, фунты, лари и рубли. Белорусские эксперты заверили нас, что могут с легкостью определить подлинность любых денежных знаков. Ведь в большинстве своем они схожи по способам изготовления. Максим Серпученок, главный эксперт главного управления криминалистических экспертиз центрального аппарата ГКСЭ Беларуси:

Они, в общем-то, имеют определенную общую группу элементов средств защиты. Поэтому, если поддельные юани, там также используются те же методы, способы, которые используются при изготовлении поддельных денежных билетов, как евро. Поэтому большой разницы нет.

Как правило, выявить липу не проблема. Трудности вызывают, пожалуй, многообъектные экспертизы. Это проверка на подлинность большой суммы денег. Когда в лаборатории комитета, к примеру, миллионы сомнительных долларов, к решению задачи привлекаются несколько специалистов. Максим Серпученок:

Бывают и комплексы экспертизы, когда не только мы решаем вопросы по установлению подлинности денежных билетов, при этом также еще могут привлекаться и дактилоскописты наши. Выявление следов пальцев рук, также и генотипоскопическая экспертиза проводится. Здесь есть требования, правила, как работать с данными объектами, чтобы не оставлять своих же следов. Окончательный вердикт всегда у эксперта, но обычно на первоначальном этапе имитацию выявляет сотрудник банка. Чтобы сесть в кресло кассира обменного пункта, они проходят обучение и сдают зачеты. Только после подтверждения компетенции специалисты допускаются к самостоятельной работе. Ведь ни одна фальшивка не должна проскользнуть мимо их глаз.

Игорь Кожемяко, директор Департамента по работе с ценностями ОАО АСБ «Беларусбанк»:

При проверке подлинности внимание обращается в первую очередь на качество бумаги, на защитные элементы, которые имеются на банкноте. Сверяется это все с эталоном, со справочниками.