Реки Беларуси в опасности! Как спасают водоёмы от обмеления и зарастания?

Изменения климата несут определенные риски для рек и озер Беларуси. Одна из таких проблем – это зарастание водоемов. К нему приводит изменение температуры и качества воды, что перетекает из природного в экономическое русло. Но специалисты настроены решительно. Скоро у нас появится специальная техника для очистки водоемов, а на государственном уровне принята отдельная программа, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Как повернуть экологические проблемы вспять, разбиралась Кристина Протосовицкая.

Широка река, глубока река... Дважды хит захватил аудиторию – на этот раз в социальных сетях – и вполне бы мог стать социальной рекламой. Проблема обмеления рек становится глобальнее и, кажется, требует внимания не меньшего, чем трек нулевых.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Эксклюзив программы «Неделя». В самом сердце Беловежской пущи возвращают прежнее русло для реки Наревка. Проект пилотный для Беларуси, и такое можно увидеть впервые вместе с вами.

Угроза гидрологическому режиму, обмеление и как результат – пересыхание. Река Наревка оказалась под угрозой, а виной тому – человек. В XIX веке, чтобы сплавлять товарную древесину к Балтийскому морю, русло искусственно изменили.

Антон Кузьмицкий, научный сотрудник Национального парка «Беловежская пуща»:

Это было достаточно удобное место – центр пущи, и древесина сплавлялась дальше, в Нарев и порт Гданьска, откуда потом транспортировалась, наверное, по всему миру. Спрямленные реки негативно влияют на состояние гидрологического режима национального парка, что вследствие снижает устойчивость елки и других видов к засухе. То есть у нас возникают и короедные очаги.

Большой массив картографических материалов и архивных документов – все, чтобы восстановить траекторию прежнего русла реки. Проект обосновали на 80 страницах научные сотрудники национального парка, а реализуют на практике мелиораторы. Ювелирная работа – развернуть реку вспять.

Первые результаты – а готовность проекта 80 % – уже видны невооруженным глазом. Уровень воды поднялся. Увеличилась и протяженность русла реки.

Дмитрий Осипук, начальник участка Пружанского ПМС:

Копаем не канал, как мы привыкли это делать, мы копаем целую речку, поэтому объемы здесь большие, ну и протяженность тут около 3 километров новой реки.

Аналогичный проект на Наревке 10 лет назад пытались реализовать и с польской стороны. Но часть реки проходила по частным владениям, собственник которых запретил проводить экологические работы. На белорусском участке главные цели достигнут уже к сентябрю. В будущем удастся улучшить более 20 экологических показателей для флоры и фауны, в том числе краснокнижной.

Антон Кузьмицкий:

Конечно же, вмешательство в экосистему, но с целью убрать антропогенное воздействие, которое было нанесено природе много веков назад. Вот этот объект может давать практическое наглядное пособие для тех, кто будет в дальнейшем в Беларуси заниматься восстановлением гидрологического режима малых и средних рек.

Это лишь один из примеров. Но в стране насчитывается свыше 21 тысячи поверхностных водных объектов – это каналы, ручьи, малые реки и водоемы, родники и водохранилища. Примерно 12 % из них обмелели. Подробности в видео. Впрочем, сегодня законодатели справедливо отмечают, что нужно выработать системный подход к управлению водными ресурсами страны. На рассмотрении депутатов находится Водный кодекс в новой редакции.