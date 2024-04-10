Петровский: мы начинаем забывать смысл Всебелорусского народного собрания. Это наше вече

Петр Петровский, политолог:

Ну, самое главное, чтобы они были всегда искренними. И здесь один немаловажный момент. Вот почему в нашем ВНС имеется три слова. Во-первых, это всебелорусское, общебелорусское. Второе объясняется, что это за всебелорусское – народное. И третье – собрание.

Три базовые слова. Мы иногда вот так. ВНС, ВНС, ВНС. У тебя даже сзади календарь – ВНС – такая аббревиатура. КПСС, ВНС, да? И мы иногда вот в этой повседневности начинаем забывать внутренний, вот этот смысл, ответственный смысл. Что это должна быть фактически вещь, собор. Такой огромный всенародный собор, который и должен... Вот знаешь, честно тебе скажу: главная задача каждого делегата ВНС, депутата, еще кого-то – не зазнаться ни в коем случае.

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