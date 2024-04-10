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Петровский: мы начинаем забывать смысл Всебелорусского народного собрания. Это наше вече

10 апреля 2024 19:35
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим предстоящее Всебелорусское народное собрание. В гостях политолог Петр Петровский.

Петровский: мы начинаем забывать смысл Всебелорусского народного собрания. Это наше вече-1


Григорий Азаренок, СТВ:
Служить делу, идеалу. Мощное слово?

Петр Петровский, политолог:
Ну, самое главное, чтобы они были всегда искренними. И здесь один немаловажный момент. Вот почему в нашем ВНС имеется три слова. Во-первых, это всебелорусское, общебелорусское. Второе объясняется, что это за всебелорусское – народное. И третье – собрание.

Три базовые слова. Мы иногда вот так. ВНС, ВНС, ВНС. У тебя даже сзади календарь – ВНС – такая аббревиатура. КПСС, ВНС, да? И мы иногда вот в этой повседневности начинаем забывать внутренний, вот этот смысл, ответственный смысл. Что это должна быть фактически вещь, собор. Такой огромный всенародный собор, который и должен... Вот знаешь, честно тебе скажу: главная задача каждого делегата ВНС, депутата, еще кого-то – не зазнаться ни в коем случае.

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# общество # общество # Петр Петровский # Григорий Азарёнок

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