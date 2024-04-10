Петровский: государство должно ориентироваться на простого человека

Григорий Азаренок, СТВ:

Мощнейшие слова, мудрейшие слова главы государства, нашего Президента. Каждое слово вот тут на вес золота. Каждое слово очень важно, и оно – ориентир в жизни, оно ориентир для каждого из нас. Но я в этой связи хочу вас спросить: пришли мы, вот когда мы на пороге уже формирования этого самого коллективного Лукашенко, вот для того, чтобы не просто осознать эти слова, а примерить их на себя?

Петр Петровский, политолог:

А вот тут вопрос: а кто обозначился, а кто отсиделся? Почему? Потому что вот давай прямо говорить. Вот внесли мы государственную идеологию. Ну, написали, какая. А мы же должны обозначить. Президент четко все сказал. Значит, чтобы государство ориентировалось на простого человека. Почему я говорю «белорусский социализм» – каждый должен работать, сильное государство, перераспределение благ, самоотдача. Думать не о себе, а об обществе. Общее превыше частного.

Второй момент. Вот чиновники. Давай прямо говорить. Имеются такие бюрократы. Посмотрят, бюрократическим образом отнесется к человеку. Есть такое? Есть. Отписки, переписки. Понятно, что имеются сумасшедшие...

Григорий Азаренок:

Но есть и иждивенчество социальное, скажем так, в социальном государстве. Это другая проблема. Есть иждивенчество.

Петр Петровский:

Так опять же, это с другой стороны. Один чисто отписывает ему, хорошо зарплату получил. [Второй] чисто написывает. А третий вообще ничего не делает. Вот сидит, как тот нацик, на кухне. И думает только о себе. Какой он замечательный! С калашом, да? И есть и такие. Это паразиты. Давай прямо говорить – социальные паразиты.

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