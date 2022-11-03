«Лучше знает, что нужно сыну». О чём стоит помнить мамам, чтобы не воспитать потенциального подкаблучника?
Только подкаблучник спрашивает у своей жены, можно ли ему сходить с друзьями на рыбалку. Настоящий мужчина и так знает, что нельзя. Сколько анекдотов и шуток придумано на тему подкаблучников, но само слово звучит оскорбительно. Мы часто путаем понятия – безвольная личность и любящий муж. О том, почему многие отдают пальму первенства в отношениях женщине, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Можно ли уже сразу в мальчике, юноше увидеть характерные черты будущего подкаблучника?
Ирина Борисова, психолог:
Можно.
Юлия Самусенко:
Как обратить внимание и, может быть, родителям предотвратить это?
Ирина Борисова:
Да, только родители могут предотвратить это. Обратить внимание можно, как взаимодействуют мама и сын, раз мы говорим про парней. Зачастую мать говорит, показывает, что она лучше знает, что нужно сыну.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, матери всегда так показывают детям, что они лучше знают, чем ребенок.
Ирина Борисова:
Не все. Можно ребенку в магазине дать право выбора – ту же игрушку или одежду. Есть мамы, которые вообще ничего не говорят, а если ребенок что-то выбирает, то могут наказать и отобрать, сказать: «Я лучше знаю. Все, точка». Это касается права выбора и что тебе одеть. И вообще: «Мама, я наелся или не наелся? Мне холодно или жарко?» Это тоже.
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