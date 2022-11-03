«Лучше знает, что нужно сыну». О чём стоит помнить мамам, чтобы не воспитать потенциального подкаблучника?

Только подкаблучник спрашивает у своей жены, можно ли ему сходить с друзьями на рыбалку. Настоящий мужчина и так знает, что нельзя. Сколько анекдотов и шуток придумано на тему подкаблучников, но само слово звучит оскорбительно. Мы часто путаем понятия – безвольная личность и любящий муж. О том, почему многие отдают пальму первенства в отношениях женщине, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Можно ли уже сразу в мальчике, юноше увидеть характерные черты будущего подкаблучника?

Ирина Борисова, психолог:

Можно. Юлия Самусенко:

Как обратить внимание и, может быть, родителям предотвратить это? Ирина Борисова:

Да, только родители могут предотвратить это. Обратить внимание можно, как взаимодействуют мама и сын, раз мы говорим про парней. Зачастую мать говорит, показывает, что она лучше знает, что нужно сыну.