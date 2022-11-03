«Друг без друга не могут провести время». Что такое зависимые отношения и чем они опасны?

Только подкаблучник спрашивает у своей жены, можно ли ему сходить с друзьями на рыбалку. Настоящий мужчина и так знает, что нельзя. Сколько анекдотов и шуток придумано на тему подкаблучников, но само слово звучит оскорбительно. Мы часто путаем понятия – безвольная личность и любящий муж. О том, почему многие отдают пальму первенства в отношениях женщине, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Как вообще разграничивать понятия – например, зависимость и любовь? Мне кажется, там проходит такая очень тонкая нить. Многие путают эти понятия и зависимость принимают за любовь.

Ирина Борисова, психолог:

Любовь без зависимости не может быть. То есть в любом случае люди, когда любят друг друга, взаимозависимы. Вопрос этой золотой середины, когда люди не уходят в крайности – либо это такая больная зависимость, либо независимость, когда мы гуляем. Это же выбор партнеров. То есть если двоим хорошо, и сейчас это на самом деле распространено, когда мужчина ходит по своим делам куда-то налево и женщина. Они приходят – у них брак как такой бизнес-проект. Они договорились, у них есть даже, возможно, брачный контракт, обоим хорошо. Либо это такая зависимость-связка, когда мы вместе за ручку целыми днями. Вечером идем в кино, кушаем, ложимся спать, все обсуждаем, десять раз друг другу позвоним обязательно. То есть это уже такая не совсем здоровая ситуация, когда люди друг без друга не могут провести время, принять какое-то решение и вообще расслабиться. Поэтому я всегда за какую-то золотую середину.