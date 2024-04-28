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Шевцов о работе международных структур: «Как Фонд мира может спонсировать войну?»

28 апреля 2024 17:09
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Беларусь готова к возобновлению нормальных отношений с соседями, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Причем не раз доказывала это не только словом, но и делом.

Ольга Коршун, СТВ:
Вспомните хотя бы, сколько раз мы помогали Украине и поставляли электричество, несмотря на то, что Киев откровенно играл на публику и заявлял, что разрывает с нами энергетические связи. Да и Литва не раз кривила душой, когда тоже отказывалась от белорусского атома, а сама втихаря покупала нашу энергию через Эстонию. Так себе схема, конечно, но мы уже привыкли в двойным стандартам Запада. Которыми не брезгуют и те, кто по сути должен быть выше всех этих политических игр. Но на практике дела обстоят по-другому.

Давно известно, что та же ООН практически полностью финансируется США, а в ОБСЕ нет ни намека на дипломатию и паритет мнений. В этом мы не раз уже убеждались. В такой ситуации, есть ли вообще какой-то прок от этих международных структур?

Шевцов о работе международных структур: «Как Фонд мира может спонсировать войну?»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Посмотрите: ведь ситуация сложилась абсурдная. Угрозы безопасности чуть ли не каждый день множатся, а миротворческая миссия международных структур утрачивается. Это нормально для тех, кто пойдет на все, чтобы не допустить евразийского цивилизованного развития. Все это упрятано за ширму болтовни. Совсем недавний форум по защите от грязи планеты, помните? Широко освещали в СМИ. Я принимал участие. Меня коробило и бесило то, что на трибуну по очереди выходили американцы, англичане (король приехал) и учили нас, как жить, как от тьмы защитить солнце. Очень просто. Тогда я выступал, говорю: ну, защитите простым методом прекратите воевать. И выбросы уменьшатся кратно. А деньги отправьте тем, кто сегодня бедствует и страдает. Вот за этой трепотней и болтовней они рассчитывают, что мы не видим сути.

Действительно, в последнее время политика отдельных международных организаций вызывает все больше вопросов. А по мнению депутата Шевцова, врача по образованию, иногда это еще и диагноз.

Шевцов о работе международных структур: «Как Фонд мира может спонсировать войну?»-4

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Глупость, как и вселенная, она бесконечна. Разве кому-то могло прийти в голову из руководства, даже высшего руководства Фонда мира, выделять деньги на войну? Это что? Я не знаю даже, кому задать вопрос. Мне хочется взять бригаду грамотных специалистов профильных, в области психиатрии, еще где-то. Чтобы приехали, хотя бы просто провели какой-то анализ: ребята, вы здравомыслящие или нет? Как Фонд мира может спонсировать войну?

Шевцов о работе международных структур: «Как Фонд мира может спонсировать войну?»-7

Если в словах Шевцова и есть доля иронии, то к психическому состоянию президента Байдена на самом деле есть вопросы. В США их поднимают на самом высоком уровне. Да и политика Америке под стать. Посмотреть даже на последнюю поездку Блинкена в Пекин, которая закончилась выдвижением ультиматума. Госсекретарь США пригрозил Пекину санкциями, если он продолжит помогать России. Ответ главы китайского МИД также был резок.

Шевцов о работе международных структур: «Как Фонд мира может спонсировать войну?»-10

Ван И потребовал «прекратить посылать неверные сигналы тайваньским сепаратистам», не вмешиваться во внутренние дела Китая и не пересекать «красные линии». Дело в том, что буквально за день до встречи американцы приняли законопроект о выделении военной помощи Тайваню в размере 8 миллиардов долларов, что вызвало резкую реакцию КНР. Цинично выглядят и призывы не помогать России, в то время как сами американцы более 60 миллиардов только что направили Киеву. Американцы же в своем стиле пытаются просто давить – но, похоже, эпоха такой грубой политики уходит вместе с однополярным миром.

# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Шевцов

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