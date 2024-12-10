Шевцов: глава государства собрался и пошел в эту толпу 3,5 тыс. мигрантов

Лицемерие ЕС привело к кризису на границе с Беларусью? Какие преступления скрывает «демократичный» Запад? Что Беларусь предпринимает для остановки кровопролития на своих рубежах? Смотрите в шестом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Представляете, глава государства, человек № 1 в стране, который просто собрался и пошел в эту толпу 3,5 тысяч мигрантов, с ними разговаривал. Они могли задавать абсолютно разные вопросы нашему Президенту. И после этого некоторые мигранты, с которыми мы общались на английском языке, подходили и говорили, мне запомнилась фраза одного: «Мне уже больше 40 лет, я жил в разных странах, но я никогда не видел президентов этих стран. Здесь я у вас две недели, я стоял плечом к плечу, я мог до него дотронуться и разговаривать с ним, задавать вопросы, он обращался и отвечал мне на эти вопросы». Для людей это было сродни культурного шока, что Президент страны может быть настолько доступен.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Здесь вас охраняют мои пограничники. Это граница, на которой я служил в молодости. Это пограничники, которым я поручил обеспечить вашу безопасность. Это ваши друзья, вот они стоят здесь по периметру, мои пограничники. Их бояться не надо! К ним вы можете обратиться с любой просьбой. Здесь много волонтеров, людей с добрыми сердцами, белорусов, вот они здесь присутствуют. Если у вас будут проблемы, обращайтесь к ним.