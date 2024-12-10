Шевцов: глава государства собрался и пошел в эту толпу 3,5 тыс. мигрантов

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Представляете, глава государства, человек № 1 в стране, который просто собрался и пошел в эту толпу 3,5 тысяч мигрантов, с ними разговаривал. Они могли задавать абсолютно разные вопросы нашему Президенту. И после этого некоторые мигранты, с которыми мы общались на английском языке, подходили и говорили, мне запомнилась фраза одного: «Мне уже больше 40 лет, я жил в разных странах, но я никогда не видел президентов этих стран. Здесь я у вас две недели, я стоял плечом к плечу, я мог до него дотронуться и разговаривать с ним, задавать вопросы, он обращался и отвечал мне на эти вопросы». Для людей это было сродни культурного шока, что Президент страны может быть настолько доступен.