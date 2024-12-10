Подвергают испытаниям, убивая до сих пор – Александр Осенко о бесчеловечном отношении Запада к беженцам

Лицемерие ЕС привело к кризису на границе с Беларусью? Какие преступления скрывает «демократичный» Запад? Что Беларусь предпринимает для остановки кровопролития на своих рубежах? Смотрите в шестом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!

Игорь Позняк, СТВ:

Из-за колючей польской проволоки отчаявшихся людей травят дымом и поливают ядовитой жидкостью. Это при том, что температура воздуха едва выше нуля. А по международным нормам, на которые эти «человечные» люди любят ссылаться, использование таких спецсредств запрещено. Но и это еще не все. Чтобы окончательно разбить мечты беженцев попасть в Германию, которая вроде как этих несчастных людей туда и позвала, из-за польского кордона включают еще и громкоговорители, из которых доносится совсем не «витайте, панове».