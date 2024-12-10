Подвергают испытаниям, убивая до сих пор – Александр Осенко о бесчеловечном отношении Запада к беженцам

Лицемерие ЕС привело к кризису на границе с Беларусью? Какие преступления скрывает «демократичный» Запад? Что Беларусь предпринимает для остановки кровопролития на своих рубежах? Смотрите в шестом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!
Игорь Позняк, СТВ:
Из-за колючей польской проволоки отчаявшихся людей травят дымом и поливают ядовитой жидкостью. Это при том, что температура воздуха едва выше нуля. А по международным нормам, на которые эти «человечные» люди любят ссылаться, использование таких спецсредств запрещено.
Но и это еще не все. Чтобы окончательно разбить мечты беженцев попасть в Германию, которая вроде как этих несчастных людей туда и позвала, из-за польского кордона включают еще и громкоговорители, из которых доносится совсем не «витайте, панове».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Это, наверное, история про людскасць белорусского народа. Это слово не переводится на русский язык, но в совокупности это, наверное, человечность, взаимопомощь, миролюбие. Эта история, наверное, о настоящих белорусах, об их характере. Люди, которые пережили в поколениях угнетение, геноцид, Великую Отечественную войну. У нас уже в генах сохранять мир и помогать всем тем, кто нуждается в каком-то сочувствии, в помощи, в конце концов.
И, конечно, поливать людей водой, химикатами, отравляющими веществами, – это просто бесчеловечно. Но это, опять-таки, политика Запада. Они себе рисуют райский сад, они приглашают людей, чтобы они приезжали к ним, работали, и тут же их подвергают таким трудным испытаниям, даже убивая их до сих пор.