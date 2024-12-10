Более 15 тыс. заявлений было подано в службу «Одно окно» Молодечненского райисполкома за 2024-й

Комфортные условия и удобное расположение. Обратиться в службу «Одно окно» Молодечненского райисполкома теперь могут жители других населенных пунктов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Независимо от места регистрации.

Документы направят по компетенции, и процедура будет осуществлена. Срок установлен согласно законодательству. В топе обращений: справки о размере пособия, разрешение на строительство, назначения адресной социальной помощи. Гражданин может получить готовое решение по месту подачи заявления или по месту его принятия.

Анастасия Ефремова, главный специалист службы «Одно окно» Молодечненского райисполкома:

Специалисты службы «Одно окно» консультируют граждан по вопросам осуществления административных процедур. В пределах своих компетенций стараются максимально помочь гражданам собрать полный комплект документов, необходимый для осуществления той или иной административной процедуры. Все административные процедуры осуществляются в срок, установленный законодательством.

Всего в службу «Одно окно» Молодечненского райисполкома в этом году подано более 15 тысяч заявлений.