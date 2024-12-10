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Более 15 тыс. заявлений было подано в службу «Одно окно» Молодечненского райисполкома за 2024-й

10 декабря 2024 15:37
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Комфортные условия и удобное расположение. Обратиться в службу «Одно окно» Молодечненского райисполкома теперь могут жители других населенных пунктов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Независимо от места регистрации.

Более 15 тыс. заявлений было подано в службу «Одно окно» Молодечненского райисполкома за 2024-й-2

Документы направят по компетенции, и процедура будет осуществлена. Срок установлен согласно законодательству. В топе обращений: справки о размере пособия, разрешение на строительство, назначения адресной социальной помощи. Гражданин может получить готовое решение по месту подачи заявления или по месту его принятия. 

Более 15 тыс. заявлений было подано в службу «Одно окно» Молодечненского райисполкома за 2024-й-4

Анастасия Ефремова, главный специалист службы «Одно окно» Молодечненского райисполкома:
Специалисты службы «Одно окно» консультируют граждан по вопросам осуществления административных процедур. В пределах своих компетенций стараются максимально помочь гражданам собрать полный комплект документов, необходимый для осуществления той или иной административной процедуры. Все административные процедуры осуществляются в срок, установленный законодательством.

Всего в службу «Одно окно» Молодечненского райисполкома в этом году подано более 15 тысяч заявлений.

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