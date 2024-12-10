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Караник: визит Лукашенко в ТЛЦ «Брузги» – очень сильный ход

10 декабря 2024 16:35
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Караник: визит Лукашенко в ТЛЦ «Брузги» – очень сильный ход-2

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Мы ни одну человеческую жизнь не потеряли, мы даже приобрели. У этих людей рождались дети здоровые, я надеюсь, что у них будет счастливая жизнь, чем у их родителей. Но мы сделали все для того, чтобы создать безопасные условия этим несчастным людям, которые оказались в такой тяжелой жизненной ситуации. Кто-то из них вернулся домой, кто-то нашел какие-то другие пути для того, чтобы попасть туда, куда они стремились. И очень такой сильный ход и сильный посыл – визит главы государства в этот транспортно-логистический центр. Это тоже, согласитесь, такое очень мужское и непростое решение, оказаться буквально в километре от границы.

# Владимир Караник # Александр Лукашенко # Беженцы # Игорь Позняк

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