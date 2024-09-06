Шансон, поп-фолк и народные песни – в Минске впервые стартовал «Душевный фестиваль»

Шансон, поп-музыка, народные песни и дискотека девяностых – в Минске впервые проходит «Душевный фестиваль». Творческое событие объединило различные жанры музыки на одной площадке. И проходит в абсолютно новом формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 6 сентября первый день феста. На сцене столичного Дворца спорта выступают популярные белорусские и российский исполнители, а также легенды русского шансона. В их числе Сергей Трофимов, Владимир Ждамиров, Артур Руденко и Алексей Петрухин. Музыканты исполнят как всем полюбившиеся хиты, так и новые песни.

Алексей Петрухин, певец (Россия):

Обязательно будет новинка, песня «Любовь ты светлая». Она не так давно у меня вышла. И, конечно, хиты будут. Будет «Пластиночка» обязательно.

Сергей Войтенко, председатель жюри первого международного конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная», заслуженный артист России:

Я понимаю, что, поскольку это первый фестиваль, запоминают всегда первых. И те ребята, девчонки, участники, которые сейчас победили… Гран-при – вот эта девочка. Бабушки, которые совершенно потрясающе у нас выступали, когда самой старшей 87, самой младшей 74, как они зажигали! И я думаю, они как раз запомнятся, они как такие основатели фестивального движения будут. А в следующие годы будут появляться новые и новые звездочки, новые таланты. Отметим, наш телеканал является информационным партнером «Душевного фестиваля». Телеверсию концерта зрители смогут увидеть 21 сентября в 22:30 на СТВ.

Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы надеемся, что первый фестиваль, который организовала Музыкальная медиакомпания, «Душевный фестиваль», который объединяет различные песенные жанры, тоже благодаря нашему телеканалу, благодаря информационной поддержке, телеверсии концерта будет тепло принят зрителями. Кульминация фестиваля – международный конкурс народных исполнительских искусств, на который было подано около ста заявок. По итогам уже проведенного первого тура в финал прошли 13 фольклорных коллективов и 15 солистов. Обладатель Гран-при уже определен. Им стала минчанка – студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств Кристина Максимович. Девушка покорила жюри своими вокальными данными, исполнив белорусскую народную песню.

Кристина Максимович, обладательница Гран-при первого международного конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная»:

Это белорусская народная песня. А мы за то, чтобы наши традиции народные белорусские культурные слышали все. Как молодежь, начинающее поколение, так и взрослые.