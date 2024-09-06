Белорусы, живущие в США, рассказали о ценах на медицину – мы сравнили с отечественными

В Сети все чаще стали появляться видео тех, кто выехал жить за границу, а также иностранцев, которые успели побывать в Беларуси. В своих обзорах люди активно разбирают то чек на медуслуги, то стоимость продуктов питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И сравнение все больше не в пользу тех, кто учит жизни чуть ли ни весь мир. Ведь благосостояние людей определяет не только доход, но и размер ежемесячных трат. И в плюсе будет тот, у кого этот баланс перевешивает. Кристина Протосовицкая посчитала следом за героями нашумевших видео.

Вот что шокировало мужа в Беларуси, особенно после того, как в США ему пришел счет из больницы на более чем 8 тысяч долларов. Жизнь требует кэш, причем в немаленьких масштабах. В социальных сетях вирусятся видео, сюжет которых повторяет друг друга – жить стало дорого! А бьет цена не только по кошельку, но и по нервам, когда знаешь, что где-то по соседству или там, где ты жил еще несколько лет назад, это обошлось бы в разы дешевле.

Вот КТ – 4 179 долларов. Сумма за нахождение в палате скорой помощи 3 часа – 2 046 долларов. Эта сумма – оплата услуг врача за его диагностику и назначение необходимого лечения. Две капельницы по 329 и 232 доллара, с обезболивающем. Вот примерно такие цифры.

Белоруска из США поделилась счетом из больницы, правда, не все в него даже поверили. Без медстраховки сумма превысила 8 тысяч долларов. Мы не возьмемся сравнивать стоимость лечения почечной недостаточности в Беларуси – в больнице нам ответили: это бесплатно. Но сравним прейскурант цен. Например, КТ в Беларуси даже для иностранных граждан обойдется в 26 раз дешевле, а помощь бригады врачей реанимации – в 12. Пациентов в США не просто лечат, но и наживаются на них. О том, как строят бизнес на здоровье, делится уже другая белоруска Надежда в своем видеоблоге.

Мы пришли в госпиталь, я тогда была беременна вторым ребенком, когда мы переехали. И мне сказали: да, конечно, ваша страховая покрывает, все окей – делайте анализы, обследуйтесь. Я начала делать анализы по беременности, которые мне в принципе не суперкритичны, не то чтобы у меня была какая-то тяжелая беременность. Просто базовые: кровь, скрининг, УЗИ и так далее. И что вы думаете, мне приходит счет – 3 700 долларов. Плюс на моих детей тоже. Они сказали: мы ваших деток тоже посмотрим. И я давай – всякие анализы, у меня были здоровые дети – думала, чек-ап сделаем, все-таки надо следить за здоровьем. Они мне начали присылать бесконечные счета.

Астрономические счета больницы выставляют умышленно для страховых компаний. Израсходовать страховку пациента по максимуму – это выгодно. Это все видео из сети, а вот Денис Кушнеров рассказывает из первых уст, как рушилась розовая мечта. Семья переехала из Гомеля в США в 1990-е годы, когда он был еще маленьким. Теперь же, когда его сын такого же возраста, спустя 30 лет мечтает вернуться в белорусскую реальность, подальше от американской.

Денис Кушнеров, белорус, переехавший в США:

Попасть в больницу за одну ночь будет до 8 тысячи долларов, 900 долларов проезд в машине скорой. И одна ночь в палате – до 8 тысячи долларов. Это со страховкой. Я такого никогда не видел, что врач приезжает к кому-то домой, там скорая помощь должна приехать туда и забрать человека. Моей супруге выставился счет на 8 тысяч долларов, и она сегодня до сих пор оплачивает этот счет потихонечку.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В Беларуси бесплатная медицина. Этот тезис знает даже ребенок. Но вопрос: для кого? Для граждан – да, но ведь по счетам все равно приходится платить. Только государству. Например, один вызов скорой обходится в 161 рубль стране.