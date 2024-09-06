Лукашенко поздравил жителей Гродненской области с 80-летием образования региона

Сегодня отмечается 80-летие образования Гродненской области. Ее жителям глава государства пожелал дальнейших трудовых свершений под мирным небом Беларуси, а также доброго здоровья, счастья, оптимизма и процветания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Принеманский край – настоящая жемчужина Беларуси, где уникальным образом соединились живописная природа, самобытная культура, славные традиции и древняя, богатая история. Созданная восемь десятилетий назад, в год освобождения республики от фашистских захватчиков, область сегодня успешно развивается благодаря упорному созидательному труду жителей. Визитной карточкой региона стали аграрная и туристическая отрасли, промышленность и атомная энергетика. Гродненская область всегда славилась значительными успехами в экономике и социальной сфере, а гродненцы – радушием, гостеприимством и особой преданностью своей малой родине.