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Лукашенко поздравил жителей Гродненской области с 80-летием образования региона

06 сентября 2024 18:30
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Сегодня отмечается 80-летие образования Гродненской области. Ее жителям глава государства пожелал дальнейших трудовых свершений под мирным небом Беларуси, а также доброго здоровья, счастья, оптимизма и процветания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Принеманский край – настоящая жемчужина Беларуси, где уникальным образом соединились живописная природа, самобытная культура, славные традиции и древняя, богатая история. Созданная восемь десятилетий назад, в год освобождения республики от фашистских захватчиков, область сегодня успешно развивается благодаря упорному созидательному труду жителей. Визитной карточкой региона стали аграрная и туристическая отрасли, промышленность и атомная энергетика. Гродненская область всегда славилась значительными успехами в экономике и социальной сфере, а гродненцы – радушием, гостеприимством и особой преданностью своей малой родине.

# Праздничные даты

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