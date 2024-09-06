Спартакиада «Белгоспищепрома» собрала более 600 участников под Гродно

Более 600 работников из 26 предприятий со всей страны. «Белгоспищепром» проводит масштабную спартакиаду среди организаций концерна. Тимбилдинг в таком формате проходит уже третий раз, по традиции на базе отдыха «Привал» под Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Жвирбля, и.о. заместителя генерального директора по идеологической работе и социально-бытовым вопросам гродненской табачной фабрики «Неман»:

Мы стараемся каждый год внести что-то новое, чтобы создать у участников ощущение первой спартакиады, потому что оно самое яркое и запоминающееся.

Принимают участие в спартакиаде и руководители предприятий. Для них предусмотрена отдельная программа. Но баллы, которые заработают директора, идут в общекомандный зачет. Итоги соревнований подведут уже 7 сентября. Победителей ждут денежные призы.

Александра Гаврилова, специалист по сбыту отдела маркетинга Скидельского сахарного комбината:

Вдохновлялись прошедшей Олимпиадой, вообще, наш комбинат очень любит спорт, команда заряжена на успех, будем ставить, конечно, на командные виды, групповые, такие как канат, пейнтбол, гусеница, потому что сила нашей команды в единстве.

Александр Кижук, заместитель председателя концерна «Белгоспищепром»:

Все предприятия очень готовятся к этому мероприятию, у всех есть спортивный азарт. Кроме того, это является такой пропагандой здорового образа жизни, таких позитивных установок в жизни, которые нам на сегодня позволяют сохранять те ценности, которые у нас культивируются в государстве.