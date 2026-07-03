Шанс там, где не было надежды – в РНПЦ детской онкологии рассказали об уникальной иммунотерапии

Александр Меженный, ведущий:
Можно долго рассказывать о достижениях белорусской медицины, но давайте дадим слово тому, кто родился вместе с нашей независимостью. Его детство пришлось на непростые годы, но тяга к знаниям и государственная поддержка помогли стать ученым.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Луцкович, старший научный сотрудник лаборатории генетических биотехнологий РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии.
Юрий Царев, ведущий:
Если говорить об успехах нашей белорусской медицины и медицинской науки, в частности, что касается иммунологии и онкологии, что можно отметить на данном этапе?
Дмитрий Луцкович, старший научный сотрудник лаборатории генетических биотехнологий РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
Отметить можно, что мы достаточно прогрессивно работаем в этом направлении. Последниt 10 лет мы очень хорошо стали развивать иммунотерапию в нашем РНПЦ. Для борьбы с онкологическими заболеваниями, которые раньше были неподвластны вообще лечению, сегодня мы даем шанс уже детям хоть на какую-то вероятность излечения. Пока мы только первые шаги даем. Но мы очень перспективно в этом направлении будем работать и работаем.
В гости к детям в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии пришли супергерои – как это было.
Александр Меженный:
За кадром вы сказали, что есть уже заболевания, которые могут дать 90 % гарантию излечения.
Дмитрий Луцкович:
Да, уже мы лечим B-клеточный острый лимфобластный лейкоз и лимфомы у детей. Первый пациент был в 2021 году. В 2015 году была только задумка у нас с коллегами. И в 2021 году был первый пациент. И на сегодня мы пролечили уже порядка 50 детей.
Подробности в видео.