Наша наука – это мировой уровень! Как разработки ученых НАН Беларуси меняют нашу жизнь

Александр Меженный, ведущий:

Наша наука сегодня без преувеличения – это мировой уровень. Мы ежедневно оплачиваем покупки смартфоном, ездим на работу в электробусах, листаем ленту новостей, даже не задумываясь. Многие привычные технологии стали возможны именно благодаря белорусским ученым. Юлия Самусенко, ведущая:

Да, тут все достижения действительно и не перечислить. Белорусские медики создали уникальные искусственные клапаны для сердца. Наши ученые приручили мирный атом и даже запустили в космос собственный космический аппарат. Юрий Царев, ведущий:

Я часто вспоминаю воду из детства. Мы тогда и не думали, есть ли в этой воде какие-то вредные примеси или тяжелые металлы. А современное поколение об этом тоже не беспокоятся. Но уже по другой причине. Ученые Академии НАН Беларуси создали уникальные нанофильтры. Простыми словами, это умное сверхтонкое сито. Оно на молекулярном уровне задерживает всю химию, все бактерии, но при этом пропускает полезные для здоровья минералы. Эта технология очистки уже работает и делает питьевую воду в разы качественнее.

Александр Меженный:

Ну и конечно же, очень важно отметить масштабный исторический шаг. Минск и многие другие города полностью перешли на подземные артезианские источники. Чистейшая вода из глубоких скважин теперь течет прямо из-под крана в наших квартирах. Юрий Царев:

На этом, конечно, наука не останавливается. Конечно, определены и главное ориентиры будущее. В приоритете генетика и биотехнология, создание передовых лекарств против онкологии, а также умный беспилотный транспорт и робототехника. Так что завтрашний день точно удивит своими открытиями. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дарья Тишкевич, ведущий научный сотрудник НПЦ НАН Беларуси по материаловедению, кандидат физико-математических наук.

Александр Меженный:

Дарья, я когда почитал, что вы разрабатываете там у себя на работе, я прям за голову схватился. И опять же, испытываешь колоссальный трепет перед учеными-женщинами, особенно в Год белорусской женщины. Очень хочется узнать, как так получилось, что вы пошли в науку? Дарья Тишкевич, ведущий научный сотрудник НПЦ НАН Беларуси по материаловедению, кандидат физико-математических наук:

Всех с праздником. Мое детство вообще было достаточно счастливое, и мне всегда мечталось почему-то быть врачом. Я думала, что всю свою жизнь я буду связывать с медициной, помогать людям.

Юрий Царев:

Дарья, а я вас перебью. Я нашим телезрителям расскажу, что Дарья разрабатывает материалы для радиационной защиты, участвовала в разработке защитного корпуса в третьей миссии к Меркурию, стала лауреатом первой премии Союзного государства для молодых ученых за цикл работ по физическим и электрохимическим технологиями синтеза функциональных материалов. Трижды становилась стипендиатом специального фонда Президента, обладатель премии «100 молодых талантов Национальной академии наук Беларуси» имени Жореса Алферова. Александр Меженный:

Вы занимаетесь разработкой материалов для радиационной защиты. Такая тонкая отрасль. Как вы вообще выбрали эту стезю?