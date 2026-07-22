Новости по тегу #РНПЦ детской онкологии

«Почему мы говорим «да»? Потому что это выявит вероятности возникновения заболеваний».
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Луцкович, старший научный сотрудник лаборатории генетических биотехнологий РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии.
Промышленные альпинисты в образах их любимых персонажей спустились по тросам прямо к больничным окнам и подарили ребятам то, что не купишь за деньги – веру в чудо.
Развитию медицины в Беларуси уделяется особое внимание на государственном уровне. Медучреждения оснащаются современным оборудованием.
Врачи из РНПЦ детской онкологии предложили участие в новом научно-исследовательском проекте. Суть – в дополнении к химиотерапии нового лечения со специальными клетками-киллерами.
В неформальной обстановке сенатор Дмитрий Басков, генеральный директор минского «Динамо» Артем Каркоцкий, игроки клуба и представители хоккейной общественности страны пообщались с пациентами центра.
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