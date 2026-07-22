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Новости по тегу #РНПЦ детской онкологии

Для чего нужен генетический паспорт – объяснили в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси
22 июля 2026 17:37

Для чего нужен генетический паспорт – объяснили в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси

Шанс там, где не было надежды – в РНПЦ детской онкологии рассказали об уникальной иммунотерапии
03 июля 2026 07:16

Шанс там, где не было надежды – в РНПЦ детской онкологии рассказали об уникальной иммунотерапии

В гости к детям в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии пришли супергерои – как это было
06 июня 2026 08:56

В гости к детям в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии пришли супергерои – как это было

В РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии поступило новое оборудование
06 декабря 2025 08:00

В РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии поступило новое оборудование

Иммунотерапию с применением клеток-киллеров в РНПЦ детской онкологии прошли 28 пациентов
10 января 2025 17:53

Иммунотерапию с применением клеток-киллеров в РНПЦ детской онкологии прошли 28 пациентов

Представители белорусского хоккея посетили РНПЦ детской онкологии в Боровлянах
28 декабря 2024 17:34

Представители белорусского хоккея посетили РНПЦ детской онкологии в Боровлянах

Чествование лучших волонтеров прошло 24 января в БРСМ
24 января 2014 14:08

Чествование лучших волонтеров прошло 24 января в БРСМ