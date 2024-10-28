Сформирован состав Молодёжного парламента третьего созыва при Национальном собрании Беларуси

28 октября на первом заседании Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси под руководством Натальи Кочановой был сформирован новый состав молодых парламентариев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В него вошли 138 юношей и девушек возрастом от 18 до 31 года со всех регионов страны. Среди них 5 депутатов местных Советов и столько же делегатов Всебелорусского народного собрания. Председателем совета избрана Алина Ретькова. Основная задача нового созыва – сохранить достижения предшественников и внедрить новые идеи и инициативы для развития страны.

Алина Ретькова, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Мы уже вошли в электоральную кампанию. И считаем очень важным и необходимым членам Молодежного парламента уже с завтрашнего дня активно включаться в правовое электоральное просвещение молодежи. Мы будем продолжать проекты по духовно-нравственному воспитанию молодежи, сохранению исторической памяти, сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей. Молодежный парламент – это своего рода школа лидерства. Основная ее цель – услышать запросы молодого поколения и предоставить возможность вносить предложения по улучшению законодательства.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Уже даже сегодня прозвучали новые инициативы, которые пойдут на пользу белорусскому обществу, белорусскому государству и которые действительно позволят молодежи занять достойное место как в политической системе нашей страны, так и в целом в плане развития гражданственности, патриотизма и других качеств, которые присущи всем белорусам. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы постараемся сделать все для того, чтобы те знания и опыт, которые есть у членов Совета Республики и депутатов Палаты представителей, ребята могли накапливать для дальнейшей деятельности. Ведь у каждого из них, я уже вижу, есть серьезная гражданская позиция по отношению к своей стране.