Обоюдная выгода или выброшенные деньги? В Беларуси проводят термореновацию многоквартирных домов

В Брестской области в этом году планируют утеплить более 10 домов, где две трети жильцов высказались за. Жители возмещают половину затрат на термореновацию в рассрочку на 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обоюдная выгода – репортаж Кристины Протосовицкой.

Дом 1968 года по улице Жукова в Бресте вряд ли бы смог привлечь внимание раньше. Разве что своими проблемами, а их за годы накопилось немало. Но капитальная перезагрузка – от фасадов до замены инженерных коммуникаций – решила все. И классическим ремонтом не ограничились.

Термореновация – один из способов по повышению энергоэффективности многоквартирного жилья, который закрепили в указе президента № 327. Владельцы этих квадратных метров долго спорили, брать ли на себя дополнительные обязательства – половину затрат на утепление покрывать нужно самостоятельно, платежи рассчитывают пропорционально площади квартиры.

Не все жильцы, но большинство согласились на это утепление. Нам была дана рассрочка на 10 лет, и частично в квартплату входит оплата утепления. Были сырые квартиры и холодные, кто-то сам утеплял, так что для них это большой плюс.

Пока дом по Жукова – единственный в Бресте, где провели термореновацию. Это комфорт, эстетика, да и спрос на рынке недвижимости на квартиры повысился. Провести термореновацию предлагают жильцам чаще всего в рамках капитального ремонта. Для этого необходимо собрать две трети голосов. Но удается не всегда. В 2024 году в Бресте капитально обновляют 31 дом – в работе еще 11, финансируют работы как из отчислений на капремонт, так и из городского бюджета – свыше 40 миллионов рублей. Пока в каждом случае без термореновации. Договориться жильцы между собой так и не смогли, а зря, – убеждены специалисты.