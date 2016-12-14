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Сферическое кино и звездные новости: что посмотреть в минском планетарии?

14 декабря 2016 18:39
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Новости Беларуси. В «Большом городе» проводят экскурсию на уникальный объект.  В Беларуси им может похвастаться только Минск. Это – место,  где звёзды зажигаются по расписанию. Планетарий. Заведующий лабораторией «Минский планетарий» Александр Микулич рассказал: 

Звёздное небо, как в горах: в минском планетарии работает уникальный проектор

Сферическое кино начали показывать в минском планетарии

Небо в дырочку: как немцы вручную накалывали отверстия в проекторе Минского планетария

Полнокупольный мультфильм создают в Минском планетарии

Звёзды Южного полушария и кресла с откидными спинками: как хотят обновить Минский планетарий

Также из программы можно узнать:

Как сфотографировать звёзды и планеты: от обычной «цифры» до стратосферного зонда

Бесплатный проезд в школу и снежинки из пайеток: новости «Большого города»

# общество # Астрономия

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