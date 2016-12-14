Сферическое кино и звездные новости: что посмотреть в минском планетарии?

Новости Беларуси. В «Большом городе» проводят экскурсию на уникальный объект. В Беларуси им может похвастаться только Минск. Это – место, где звёзды зажигаются по расписанию. Планетарий. Заведующий лабораторией «Минский планетарий» Александр Микулич рассказал:

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