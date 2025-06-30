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Соболенко и Саснович проведут первые матчи основной сетки Уимблдона

30 июня 2025 11:55
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Арина Соболенко и Александра Саснович проведут сегодня, 30 июня, первые матчи основной сетки Уимблдона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидеру мирового рейтинга предстоит проверить на прочность канадку Карсон Брэнстин. Она занимает 194-е место в генеральной классификации. Ранее их пути не пересекались. Александра Саснович, которая успешно прошла отбор, посоперничает с Варварой Грачевой, нынче представляющую Францию. Букмекеры отдают предпочтение белоруске. А как сложится на деле – узнаем позже. 

Старт поединков – не ранее 15 часов по Минскому времени.

# Теннис # Арина Соболенко # Александра Саснович

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