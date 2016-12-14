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Полнокупольный мультфильм создают в Минском планетарии

14 декабря 2016 18:38
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Новости Беларуси. О новых технологиях кинопроизводства рассказали в «Большом городе».

Александр Микулич, заведующий лабораторией «Минский планетарий»:
Есть люди, которые занимаются производством научно-популярных фильмов. Есть творческий коллектив у нас небольшой – 2-3 человека, которые создают собственный контент уже, потому что сейчас мы видим, что вот эта полнокупольная цифровая проекция – она востребована, эта услуга. И мы стараемся, так как лицензионные фильмы достаточно дорогие, уже создавать собственный контент, собственные фильмы научно-популярные. Сейчас у нас в разработке мультик для маленьких детей на космическую тематику и, надеемся, в ближайшее время на наших экранах уже собственного производства появятся фильмы. И, может быть, наши фильмы, Минского планетария, будут демонстрироваться и в других планетариях мира.  

Сферическое кино и звездные новости: что посмотреть в минском планетарии?

# общество # Астрономия

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