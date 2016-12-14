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Звёзды Южного полушария и кресла с откидными спинками: как хотят обновить Минский планетарий

14 декабря 2016 18:39
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Новости Беларуси. О планах по реконструкции рассказали в «Большом городе».

Александр Микулич, заведующий лабораторией «Минский планетарий»:
У нас есть проект реконструкции, и мы ждём, надеемся, скорее уже, мечты о финансировании этого проекта и воплощении его в жизнь. Конечно, современные планетарии должны выглядеть немножко по-другому. Должны стоять современные кресла с откидывающимися спинками – такие тенденции.

Должен быть уже новый проектор звёздного неба.

К сожалению, у нас в планетарии демонстрируются только звёзды Северного полушария, а мы хотели бы уже смотреть и южное небо. И даже школьники спрашивают – как же посмотреть на ближайшую звезду к нашему Солнцу – Альфа Центавра. Мы её показать не можем. Полнокупольная проекция, много чего здесь можно изменить и мы изучаем опыт зарубежных планетариев, ездим в Россию, смотрим, как строят новые планетарии. К примеру, в России развивается планетарий, новые проекты есть. И перенимаем опыт, чтобы, может быть, в будущем внедрить что-то и у нас в Минском планетарии.

Олег Степанюк, СТВ: 
Насколько я понимаю, всё упирается в финансы.

Александр Микулич:
Ну, это, как всегда, да. 

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# общество # Астрономия

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