Звёздное небо, как в горах: в Минском планетарии работает уникальный проектор

Новости Беларуси. О раритетном оборудовании рассказали в «Большом городе».

Александр Микулич, заведующий лабораторией «Минский планетарий»:

Проектор звёздного неба и телескоп фирмы Carl Zeiss в обсерватории передали в Минский планетарий из дружественной ГДР. Это оборудование здесь установлено и до сих пор работает.

Само вот это оборудование, проектор звёздного неба, в начале прошлого века называли «чудом из Йены».

Такое оборудование придумали в Йене (Германия) и впервые начали проецировать это удивительное звёздное небо, которое до сих пор восхищает наших посетителей. Конечно, это уже не первая модификация подобного оборудования у нас стоит. Но, может быть, вторая-третья. Одна из первых… Конечно, сейчас уже более современное оборудование в современных планетариях ставится. Но вот это, можно сказать, одно из первых «чудес Йены», которое до сих пор у нас.

Уже почти как музейное оборудование, но до сих пор рабочее, восхищает наших зрителей.

Олег Степанюк, СТВ:

Правильно ли я понимаю, что как раз вот это оборудование является ровесником планетария?

Александр Микулич:

Наверное, оно даже старше планетария. Само оборудование произведено еще раньше. На самом приборе не отмечено, год производства не выбит, только порядковый номер 117. Получается, это – 117-ый созданный подобный аппарат, и он до сих пор у нас стоит. Подобные аппараты я встречал в российских планетариях, которые тоже сохраняют это оборудование. Оно очень надежное: оптика, механика.

Одна из лучших оптик в мире, Carl Zeiss – известная фирма.

Олег Степанюк, СТВ:

И понятно, что проверенное временем.

Александр Микулич:

Качественная механика. Конечно, приходится его ремонтировать, старенькое все. Но до сих пор работает, и мы надеемся, что столько же и прослужит. В проекте реконструкции мы планируем выделить отдельный учебный зал под это оборудование. И, в дальнейшем, как учебное оборудование его использовать.

Олег Степанюк, СТВ:

Сейчас, с развитием современных технологий, когда любой ребенок залезает в планшет и может посмотреть всё, что угодно, что у вас из технической начинки ещё есть? Насколько это технически оснащенное здание? Понятно, что это –уникальное оборудование и уникальный аппарат, как бы то ни было – ровесник планетария. Но… Не очень впечатляет.

Александр Микулич:

Это оборудование – можно сказать, сердце планетария.

Я считаю, что цель планетария – демонстрация реалистичной картины звёздного неба. И это оптико-механическое оборудование позволяет это сделать, воссоздать картину звёздного неба (около 3-6 тысяч звезд, видимых невооруженным глазом). Такая же картина, как видна, к примеру, в горах.