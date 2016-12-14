Небо в дырочку: как немцы вручную накалывали отверстия в проекторе Минского планетария

Новости Беларуси. О филигранной работе иголками рассказали в «Большом городе».
Олег Степанюк, СТВ:
Как это создаётся? Как эти программы работают, на основе чего?
Александр Микулич, заведующий лабораторией «Минский планетарий»:
Само звёздное небо? Центральная голова – это главный проектор звёздного неба. Если посмотреть сверху, там располагается всего лишь одна лампочка и множество окошек, множество объективов, на которых есть мембранки. Как мне рассказывали, у немцев, производителей этого оборудования, были специалисты, которые иголкой накалывали в этих мембранах дырочки.
Олег Степанюк, СТВ:
Вручную?
Александр Микулич:
Да.
Дырочки делались разного диаметра, с микронной точностью.
Причём, это очертания созвездий в реальных пропорциях. Это всё проецируется на купол, 1 000 звезд. 1 000 дырочек нужно было наколоть иголкой, чтобы потом в реальных пропорциях и реальных масштабах на куполе это всё проецировалось. Поэтому это оборудование достаточно дорогое.
Олег Степанюк, СТВ:
Это хэнд-мейд, как говорят сейчас? Ручная работа?
Александр Микулич:
На то время это было хэнд-мейдом.
Олег Степанюк, СТВ:
Она и сейчас такая же?
Александр Микулич:
Сейчас наверняка уже цифровые технологии какие-то, лазерные, может быть.
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