Небо в дырочку: как немцы вручную накалывали отверстия в проекторе Минского планетария

Новости Беларуси. О филигранной работе иголками рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:

Как это создаётся? Как эти программы работают, на основе чего?

Александр Микулич, заведующий лабораторией «Минский планетарий»:

Само звёздное небо? Центральная голова – это главный проектор звёздного неба. Если посмотреть сверху, там располагается всего лишь одна лампочка и множество окошек, множество объективов, на которых есть мембранки. Как мне рассказывали, у немцев, производителей этого оборудования, были специалисты, которые иголкой накалывали в этих мембранах дырочки.

Олег Степанюк, СТВ:

Вручную?

Александр Микулич:

Да.

Дырочки делались разного диаметра, с микронной точностью.

Причём, это очертания созвездий в реальных пропорциях. Это всё проецируется на купол, 1 000 звезд. 1 000 дырочек нужно было наколоть иголкой, чтобы потом в реальных пропорциях и реальных масштабах на куполе это всё проецировалось. Поэтому это оборудование достаточно дорогое.

Олег Степанюк, СТВ:

Это хэнд-мейд, как говорят сейчас? Ручная работа?

Александр Микулич:

На то время это было хэнд-мейдом.

Олег Степанюк, СТВ:

Она и сейчас такая же?

Александр Микулич:

Сейчас наверняка уже цифровые технологии какие-то, лазерные, может быть.