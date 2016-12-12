Бесплатный проезд в школу и снежинки из пайеток: новости «Большого города»

Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в «Большом городе» за минувшую неделю. Повышение заработной платы, сохранение за трудящимися рабочих мест и дисциплина нанимателей



Особенно в сферах промышленности и строительства. Эти темы стали на неделе основными для обсуждения представителями профсоюзов и прокуратуры Минска. На практике такое взаимодействие помогает улучшить условия труда на производствах.

Так, с начала года, в столице обеспечено работой свыше 10 тысяч горожан. Кроме того, свою квалификацию с помощью службы занятости повысили более тысячи безработных. Первая в Беларуси «зеленая» школа открылась в Минске



Новая образовательная площадка научит экономить в быту и на производстве.

Ее слушателями могут стать школьники, студенты и даже целые семьи. Львиная доля в образовательной программе отдана инновациям и интерактиву. В школе работает мобильная и тактильная лаборатории, научно-техническая студия. Для школьников Минска сохраняется право бесплатного проезда на учебу



Соответствующие изменения внесены в решение Мингорсовета. Ранее меры социальной поддержки учащихся закреплялись в нескольких документах, срок действия которых заканчивался в 2016 году.

Теперь эта льгота носит бессрочный характер. В Минске назвали крупнейших налогоплательщиков

В ТОП-10 – газовые и нефтяные гиганты, энергетики, мобильные операторы. По словам специалистов, именно они формируют треть налоговых консолидированных доходов. Так, с начала года эти компании пополнили городской бюджет более, чем на 2,5 миллиарда рублей. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2015 года. В Минске увеличивается эффективность работы коммунальных гостиниц

В первую очередь, за счёт более активного привлечения гостей столицы для посещения культурных и спортивных мероприятий. Городская власть особенно акцентирует внимание на поиске путей снижения себестоимости услуг, и наращивание объемов внутреннего и транзитного туризма. Главную новогоднюю ёлку столицы на Октябрьской площади начали украшать новыми игрушками



Более тысячи ярких пайеток украсят новогоднее дерево.