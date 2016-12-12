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Бесплатный проезд в школу и снежинки из пайеток: новости «Большого города»

12 декабря 2016 17:14
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Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в «Большом городе» за минувшую неделю.

Повышение заработной платы, сохранение за трудящимися рабочих мест и дисциплина нанимателей

Бесплатный проезд в школу и снежинки из пайеток: новости «Большого города»-1


Особенно в сферах промышленности и строительства. Эти темы стали на неделе основными для обсуждения представителями профсоюзов и прокуратуры Минска. На практике такое взаимодействие помогает улучшить условия труда на производствах.

Так, с начала года, в столице обеспечено работой свыше 10 тысяч горожан.

Кроме того, свою квалификацию с помощью службы занятости повысили более тысячи безработных.  

Первая в Беларуси «зеленая» школа открылась в Минске

Бесплатный проезд в школу и снежинки из пайеток: новости «Большого города»-4


Новая образовательная площадка научит экономить в быту и на производстве.

Ее слушателями могут стать школьники, студенты и даже целые семьи.

Львиная доля в образовательной программе отдана инновациям и интерактиву. В школе работает мобильная и тактильная лаборатории, научно-техническая студия.

Для школьников Минска сохраняется право бесплатного проезда на учебу

Бесплатный проезд в школу и снежинки из пайеток: новости «Большого города»-7


Соответствующие изменения внесены в решение Мингорсовета. Ранее меры социальной поддержки учащихся закреплялись в нескольких документах, срок действия которых заканчивался в 2016 году.

Теперь эта льгота носит бессрочный характер.

В Минске назвали крупнейших налогоплательщиков

Бесплатный проезд в школу и снежинки из пайеток: новости «Большого города»-10

В ТОП-10 – газовые и нефтяные гиганты, энергетики, мобильные операторы.

По словам специалистов, именно они формируют треть налоговых консолидированных доходов. Так, с начала года эти компании пополнили городской бюджет более, чем на 2,5 миллиарда рублей. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2015 года.

В Минске увеличивается эффективность работы коммунальных гостиниц

Бесплатный проезд в школу и снежинки из пайеток: новости «Большого города»-13

В первую очередь, за счёт более активного привлечения гостей столицы для посещения культурных и спортивных мероприятий.

Городская власть особенно акцентирует внимание на поиске путей снижения себестоимости услуг, и наращивание объемов внутреннего и транзитного туризма.

Главную новогоднюю ёлку столицы на Октябрьской площади начали украшать новыми игрушками

Бесплатный проезд в школу и снежинки из пайеток: новости «Большого города»-16


Более тысячи ярких пайеток украсят новогоднее дерево.

На них изображены снежинки, стилизованные под белорусский орнамент.

Компанию ёлочным украшениям составляют праздничные инсталляции высотой 8 метров – это светящиеся шары и другие элементы декора. Праздничная иллюминация будет радовать минчан и гостей столицы с 15 декабря и до 14 января.

# общество # Социальная инфраструктура

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