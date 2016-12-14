Сферическое кино начали показывать в Минском планетарии

Новости Беларуси. Почему при этом традиционная оптика лучше современной «цифры», рассказали в «Большом городе».

Александр Микулич, заведующий лабораторией «Минский планетарий»:

Современные планетарии уже переходят на цифровые технологии. Компьютеры появились, цифровые проекторы. Такая проекция у нас также недавно появилась, это новая услуга – полнокупольная проекция, мы демонстрируем полнокупольные сферические фильмы.

Это очень красочно: эффект присутствия, 3D.

Но все же эти проекторы не позволяют достичь такой качественной проекции звёздного неба. По-прежнему, если проецировать звёзды через проекторы, то они будут в виде квадратиков, пиксельные. И это неправильно – отказываться от старого оборудования и менять все на цифровые проекции. Хотя такие тенденции есть, что современные планетарии уже отказываются от оптико-механического, дорогого оборудования. Его неудобство еще и в том, что оно в центре зала располагаться должно.

Поэтому его просто выкидывают и ставят полнокупольную цифровую проекцию.

Но она не может достичь того качества демонстрации звёздного неба, которая есть у нас благодаря этому старому оборудованию.