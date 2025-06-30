«За это спасибо». Лукашенко назначил нового министра промышленности

Глава белорусского государства Александр Лукашенко назначил Андрея Кузнецова министром промышленности. Об этом сообщает сообщает пресс-служба лидера Беларуси.

Ранее он работал заместителем министра. Его предшественник, Александр Ефимов, возглавит холдинг «АМКОДОР», где он работал ранее.

«Хочу с вами поговорить наедине, чтобы вы не смотрели на начальников, которые вас, возможно, готовы представлять здесь. И чтобы вы понимали, что я от вас хочу. Много было разговоров, предложений вокруг ваших назначений в плане того, что вы и не против. За это спасибо», – сказал Президент.

Лукашенко отметил, что в промышленности сегодня много проблем, и от нового министра ждут решительной работы.

Он также заметил, что у Ефимова есть опыт работы в «АМКОДОРе», и теперь именно ему надо будет исправлять ситуацию там. Президент страны также заявил, что Ефимов будет самостоятельно управлять предприятием и не будет подвержен влиянию извне.