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«Эта песня о красивой любви». Александра Мелех и Евгений Ермолкович представили новую композицию

30 июня 2025 11:13
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Как говорится, много музыки не бывает!

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Евгений Ермолкович, певец и Александра Мелех, певица.

Юрий Царев, ведущий:
Каждый раз вы доказываете нам, что не оскуднеет талант белорусского артиста, потому что с хорошей периодичностью вы приходите к нам в гости и не с пустыми руками. И сегодня такая же ситуация. Песня называется «Все пройдет». Расскажите о ней.

«Эта песня о красивой любви». Александра Мелех и Евгений Ермолкович представили новую композицию-2

Евгений Ермолкович, певец:
У нас пройдет все плохое, будет только любовь, причем вселенская. И мы всегда говорим о том, что эта песня о любви, о любви красивой, о любви настоящей, как умеют любить белорусы. Но у нас с Сашей у каждого своя любовь.

Александра Мелех, певица:
Авторы песни – Анна Селук текст написала, автор музыки Виталий Игнатенко. И также он является аранжировщиком этой песни. Поэтому, я думаю, что все так сложилось, и получилась классная песня, которую будут в будущем петь люди на праздниках.

Подробности в видео.

# Музыка # Белорусская музыка # Александра Мелех # Ольга Бурлакова # Юрий Царёв # Александр Меженный

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