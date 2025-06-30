«Эта песня о красивой любви». Александра Мелех и Евгений Ермолкович представили новую композицию

Юрий Царев, ведущий: Каждый раз вы доказываете нам, что не оскуднеет талант белорусского артиста, потому что с хорошей периодичностью вы приходите к нам в гости и не с пустыми руками. И сегодня такая же ситуация. Песня называется «Все пройдет». Расскажите о ней.

Евгений Ермолкович, певец:

У нас пройдет все плохое, будет только любовь, причем вселенская. И мы всегда говорим о том, что эта песня о любви, о любви красивой, о любви настоящей, как умеют любить белорусы. Но у нас с Сашей у каждого своя любовь.

Александра Мелех, певица:

Авторы песни – Анна Селук текст написала, автор музыки Виталий Игнатенко. И также он является аранжировщиком этой песни. Поэтому, я думаю, что все так сложилось, и получилась классная песня, которую будут в будущем петь люди на праздниках.