«Даже иудеи преподносили хлеб и соль» – чем известен святитель Тихон Белавин, рассказал епископ Игнатий

Олег Лепешенков, СТВ: В воскресенье, 29 июня, отмечали праздник всех белорусских святых. Среди них нет святителя Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея Руси, столетие со дня блаженной кончины которого отмечается в этом году. Но он оставил добрую память о себе на белорусских землях. Какую же?

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с епископом Полоцким и Глубокским Игнатием.

Игнатий, епископ Полоцкий и Глубокский:

Прославлялся святитель Тихон своими трудами. Шесть районов Полоцкой епархии принадлежало Литовской архиепископии, которую возглавлял святитель Тихон (Белавин). Поэтому все, что мы имеем в западных регионах нашей Полоцкой епархии, – это плоды святителя Тихона.

Это не осталось незамеченным нашими исследователями, мы взялись за дело и поехали в нынешний Вильнюс, нашли в архивах очень много документов и описали этот период служения святителя Тихона, который был связан с Первой мировой войной, восстановлением патриаршества – именно с этой кафедры он уехал для поставления в патриарха Московского и всея Руси, первого после 200-летнего перерыва.