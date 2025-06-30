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«Даже иудеи преподносили хлеб и соль» – чем известен святитель Тихон Белавин, рассказал епископ Игнатий

30 июня 2025 11:10
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В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с епископом Полоцким и Глубокским Игнатием.

Олег Лепешенков, СТВ:
В воскресенье, 29 июня, отмечали праздник всех белорусских святых. Среди них нет святителя Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея Руси, столетие со дня блаженной кончины которого отмечается в этом году. Но он оставил добрую память о себе на белорусских землях. Какую же?

«Даже иудеи преподносили хлеб и соль» – чем известен святитель Тихон Белавин, рассказал епископ Игнатий-2

Игнатий, епископ Полоцкий и Глубокский:
Прославлялся святитель Тихон своими трудами. Шесть районов Полоцкой епархии принадлежало Литовской архиепископии, которую возглавлял святитель Тихон (Белавин). Поэтому все, что мы имеем в западных регионах нашей Полоцкой епархии, – это плоды святителя Тихона.

Это не осталось незамеченным нашими исследователями, мы взялись за дело и поехали в нынешний Вильнюс, нашли в архивах очень много документов и описали этот период служения святителя Тихона, который был связан с Первой мировой войной, восстановлением патриаршества – именно с этой кафедры он уехал для поставления в патриарха Московского и всея Руси, первого после 200-летнего перерыва.

«Даже иудеи преподносили хлеб и соль» – чем известен святитель Тихон Белавин, рассказал епископ Игнатий-4

Игнатий:
Он совершал объезд епархии в самые-самые отдаленные приходы, которые можно представить. Он всегда общался с людьми. Он был настолько простым человеком, что притягивал не только людей православного вероисповедания, но и других вероисповеданий и даже инославных, иноверных. Даже иудеи преподносили ему хлеб и соль, он благословлял их именем святых праотец Исаака, Авраама и Иакова.

Подробности смотрите в видео.

# Религия # Епископ Игнатий # Интервью # Олег Лепешенков

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