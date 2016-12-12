Как сфотографировать звёзды и планеты: от обычной «цифры» до стратосферного зонда

Новости Беларуси. О белорусах-астрофотографах рассказали в «Большом городе». Кажется, для этих ребят зима – вовсе не помеха. Ради красивого снимка ночного неба, астрофотографы готовы пробираться сквозь сугробы, часами стоять на морозе и вглядываться в яркую паутину созвездий.



Кстати, как правило, таких усилий стоит всего одна фотография, хотя, в действительности, их было сделано десятки.



Руслан Завадич, участник минского Клуба любителей астрономии:

Планеты фотографируются с помощью записи видео. Записываются тысячи кадров. А глубокий космос фотографируется с помощью больших выдержек. До 10 минут, 20 минут – это, считается, очень много. Некоторые и по 40 минут. Несколько кадров одного и того же участка неба астрофотографы делают для того, чтобы потом получить из них одну, но яркую и красивую фотографию.



Кроме недюжинного терпения, в арсенале у астрофотографа специальная техника – телескоп и фотоаппарат, которые подключаются друг к другу. Кстати, чтобы получить снимки большинства планет Солнечной системы, достаточно будет даже обычного цифрового фотоаппарата. А вот для того, чтобы запечатлеть глубокий космос, понадобится, как минимум, высокочувствительная зеркальная фотокамера.



Руслан Завадич, участник столичного Клуба любителей астрономии:

Планеты лучше всего фотографировать в ясную, безветренную погоду. А, если мы фотографируем глубокий космос, обязательно должно быть соблюдено такое условие, чтобы на небе не было Луны.



Когда необходимое количество кадров сделано, начинается кропотливый процесс обработки фотографий. Сначала все снимки загружают в специальную программу на компьютере, которая автоматически выбирает из них лучшие и собирает в единый кадр. После, уже вручную, астрофотографы убирают на фото все шероховатости.



Руслан Завадич, участник столичного Клуба любителей астрономии:

Сам итоговый файл имеет очень много информации, но на экран выводится только маленькая частичка. Например, на экране мы видим 255 оттенков цветов, хотя, в самом файле их содержится 65 тысяч. И в этой программе можно выделить то, что нам нужно. Идет доводка, выбирается контрастность, цветовой баланс.

Планеты, созвездия, туманности. Руслан Завадич занимается астрофотографией уже 7 лет. За это время у него появилась личная фото- и видеогалерея звездных снимков. Некоторые кадры – уникальны, ведь на них запечатлены космические объекты и явления, которые еще не скоро смогут наблюдать земляне.



Руслан Завадич, участник столичного Клуба любителей астрономии:

Вот эта зелёная движущаяся точка – это комета. В 2014 году была открыта астрономом, его фамилия Лавджой. Она, наверное, к нам еще долго будет возвращаться. Возможно, тысячи лет. У меня есть мечта сфотографировать и увидеть своими глазами Магеллановы облака. Это – спутники нашей Галактики, но они видны только в Южном полушарии, нужно ехать в Австралию, например.



Пока одни фотографируют звезды, другие любители астрономии собрались вместе, чтобы понаблюдать за астероидами. Это занятие не такое простое, каким кажется на первый взгляд.

Сначала нужно научиться хорошенько ориентироваться по звездной карте. Затем необходимо навести телескоп по заданным координатам на определенный участок неба и только после можно будет рассмотреть космический объект. Никита Вушев, участник минского Клуба любителей астрономии:

Мы заранее выбираем те астероиды, которые хотим наблюдать – прикладываем такие специальные звёздные маршруты и по ним уже наводимся на объект.



Екатерина Диброва, участница минского Клуба любителей астрономии:

Состою в клубе недавно, с начала учебного года. Очень интересно видеть, как знания, полученные в теории, применяются на практике.



Минский Клуб любителей астрономии объединил вместе около 30 человек. Среди участников – не только школьники, но и уже профессионалы своего дела: медики, инженеры, программисты. Знания специалистов из разных областей позволили несколько лет назад совместными усилиями смастерить стратосферный зонд и отправить его в путешествие на высоту в 34 километра.

Во время полета зонд сделал 420 удивительных снимков Земли.