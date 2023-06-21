«Сезон ягод и фруктов». Какие сладости можно есть, чтобы сохранить фигуру?

Долой стереотипы. Нужно любить и принимать себя в любом весе и теле. Именно это пропагандируют приверженцы бодипозитива. Но не все так однозначно. У этого движения есть как сторонники, так и противники. Некоторые полагают, что за таким ярким словом скрывается много проблем – оправдание собственной лени или серьезные проблемы со здоровьем. О плюсах и минусах бодипозитива поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Многие женщины любят сладенькое. Многие, конечно, злоупотребляют, а некоторые правильно питаются, но не могут удержаться и не съесть этот шоколадный батончик. Все женщины знают, во что это потом вылезет – в целлюлит, правильно? Сладкое вылазит и булки сразу.

Светлана Чернушевич, диетолог:

Я, например, никогда не запрещаю вводить в свой рацион какую-то разумную дозу сладостей. Во-первых, сейчас достаточно много вариантов условно здоровых сладостей, в которых не будет прямо тонны сахара и рафинированной какой-то муки. То есть можно найти варианты и сладкий вкус оставлять у себя в рационе, особенно сейчас, когда сезон ягод и фруктов. То есть даже этого сладкого вкуса из ягод и фруктов, тоже, конечно, не злоупотреблять, его достаточно. Алеся Лакина:

Это не то.