«Сезон ягод и фруктов». Какие сладости можно есть, чтобы сохранить фигуру?
Долой стереотипы. Нужно любить и принимать себя в любом весе и теле. Именно это пропагандируют приверженцы бодипозитива. Но не все так однозначно. У этого движения есть как сторонники, так и противники. Некоторые полагают, что за таким ярким словом скрывается много проблем – оправдание собственной лени или серьезные проблемы со здоровьем. О плюсах и минусах бодипозитива поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Многие женщины любят сладенькое. Многие, конечно, злоупотребляют, а некоторые правильно питаются, но не могут удержаться и не съесть этот шоколадный батончик. Все женщины знают, во что это потом вылезет – в целлюлит, правильно? Сладкое вылазит и булки сразу.
Светлана Чернушевич, диетолог:
Я, например, никогда не запрещаю вводить в свой рацион какую-то разумную дозу сладостей. Во-первых, сейчас достаточно много вариантов условно здоровых сладостей, в которых не будет прямо тонны сахара и рафинированной какой-то муки. То есть можно найти варианты и сладкий вкус оставлять у себя в рационе, особенно сейчас, когда сезон ягод и фруктов. То есть даже этого сладкого вкуса из ягод и фруктов, тоже, конечно, не злоупотреблять, его достаточно.
Алеся Лакина:
Это не то.
Светлана Чернушевич:
Здесь еще смотря на какой стадии человек находится. Когда он вчера еще ел полторта за раз, а вы сегодня ему скажете, что покушай вишенки или клубничку. Конечно, нет. Доза просто плавно уменьшается, чтобы человек привыкал. При том чаще всего у нас как – человек садится на какую-то безумную диету, вообще ничего не есть. Конечно, он голодный. Первое, что он захочет – это съесть полторта. Если у него нормальный рацион, то желание сладости сокращается. Желание съесть – его гораздо меньше. Так плавно переходя на более полноценный, здоровый рацион, и желание этого будет становиться все меньше. Например, я иногда тоже себе позволяю какие-то десерты. Но, например, я их делаю сама либо знаю, где купить тот, в котором будут какие-то полезные даже жиры, ягоды. Я, во-первых, переживать не буду по поводу. То есть иногда можно, в некоторых случаях даже, наверное, нужно. Пошли вы в гости, поешьте там этого торта. Ничего с вами не случится, если завтра и в течение недели у вас не случиться зажор. Это культура питания, к которой нужно прийти.
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