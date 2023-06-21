«Сбросить вес сложнее». Что может мешать похудеть даже при правильном питании?
Долой стереотипы. Нужно любить и принимать себя в любом весе и теле. Именно это пропагандируют приверженцы бодипозитива. Но не все так однозначно. У этого движения есть как сторонники, так и противники. Некоторые полагают, что за таким ярким словом скрывается много проблем – оправдание собственной лени или серьезные проблемы со здоровьем. О плюсах и минусах бодипозитива поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Когда речь идет о тучных людях, у многих складывается впечатление, что речи о правильном питании там не идет совсем. Так ли это?
Мария Пилипец, астролог, преподает основы правильного питания:
Я считаю, что действительно есть категория людей. Потому что я длительное время работала фитнес-инструктором, в моем арсенале, так сказать, списке клиентов были люди, которые правильно питались, но в то же время не могли постройнеть. Я задалась вопросом: почему так происходит? Собственно, поэтому я решила освоить специализацию доктора аюрведы, поняла, что у каждого свой тип конституции. Людям, которые склонны к набору веса... Это те, кто постоял рядом с тортиком и уже поправился, сбросить вес сложнее даже при правильном питании.
Алеся Лакина:
Что это – метаболизм определенный?
Мария Пилипец:
Да, у них замедленный обмен веществ, замедленный огонь пищеварения, который влияет на метаболизм. Есть люди, у которых преобладает в гороскопе огненная стихия, это очень сильный огонь пищеварения. Представьте себе печку, в которой горит огонь, в нее бросил дрова. Час – дрова перегорели.
Алеся Лакина:
Это кто по гороскопу должен быть?
Мария Пилипец:
Это огненные люди – Овен, Лев, Стрелец. Дрова сразу перегорели. Но есть категория людей, у которых замедленный обмен веществ. То есть, допустим, представьте, тлеют только угольки, туда дрова подкинул. Сколько нужно времени этим дровам, чтобы они переработались? Поэтому считаю, плохо обвинять тучных людей в том, что они тучные, не разобравшись с первопричиной. Когда человек знает свои физиологические особенности, правильно выстраивает рацион из определенных списков продуктов, вместо голодовок использует тот подход, который усилит огонь пищеварения, он сможет постройнеть и, соответственно, нормализовать состояние своего здоровья.
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