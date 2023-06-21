«Сбросить вес сложнее». Что может мешать похудеть даже при правильном питании?

Долой стереотипы. Нужно любить и принимать себя в любом весе и теле. Именно это пропагандируют приверженцы бодипозитива. Но не все так однозначно. У этого движения есть как сторонники, так и противники. Некоторые полагают, что за таким ярким словом скрывается много проблем – оправдание собственной лени или серьезные проблемы со здоровьем. О плюсах и минусах бодипозитива поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Когда речь идет о тучных людях, у многих складывается впечатление, что речи о правильном питании там не идет совсем. Так ли это?

Мария Пилипец, астролог, преподает основы правильного питания:

Я считаю, что действительно есть категория людей. Потому что я длительное время работала фитнес-инструктором, в моем арсенале, так сказать, списке клиентов были люди, которые правильно питались, но в то же время не могли постройнеть. Я задалась вопросом: почему так происходит? Собственно, поэтому я решила освоить специализацию доктора аюрведы, поняла, что у каждого свой тип конституции. Людям, которые склонны к набору веса... Это те, кто постоял рядом с тортиком и уже поправился, сбросить вес сложнее даже при правильном питании. Алеся Лакина:

Что это – метаболизм определенный? Мария Пилипец:

Да, у них замедленный обмен веществ, замедленный огонь пищеварения, который влияет на метаболизм. Есть люди, у которых преобладает в гороскопе огненная стихия, это очень сильный огонь пищеварения. Представьте себе печку, в которой горит огонь, в нее бросил дрова. Час – дрова перегорели.