«Было много героических событий». О геноциде белорусов говорили на МЗКТ в рамках проекта «Вспомнить всё. Помнить каждого»

Игорь Яцкевич, проректор по воспитательной работе Белорусской государственной академии авиации:

Великая Отечественная война во многом сформировала наш народ, показала его национальный характер. Было много героических событий в истории нашего народа. У нас славное прошлое, связанное не только с Великой Отечественной войной, но найти событие более значимое в нашей истории, более радостное с точки зрения Дня Победы и более трагичное с точки зрения тех жертв, которые мы понесли, мы не сможем. Это ключевое событие, это то, что можно назвать одной из наших национальных скреп. Мы всегда говорим: мы уважаем историю других народов, но на свою историю смотрим исключительно своими глазами. И понимаем ее так, как нам завещали понимать ее наши предки.

Напомним, «Вспомнить все. Помнить каждого» – совместный проект Мингорисполкома и прокуратуры Минска.