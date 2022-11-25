«Было много героических событий». О геноциде белорусов говорили на МЗКТ в рамках проекта «Вспомнить всё. Помнить каждого»

Новости Беларуси. В столице продолжает работу масштабный проект «Вспомнить все. Помнить каждого». Площадкой для обсуждения темы геноцида белорусского народа стал Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В столице продолжает работу масштабный проект «Вспомнить все. Помнить каждого». Площадкой для обсуждения темы геноцида белорусского народа стал Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В актовом зале собрались около 200 человек. Помимо этого, к встрече в онлайн-формате присоединились еще пять структурных организаций. Участники обсудили важность юридического признания фашистских преступлений на территории Беларуси, просмотрели тематический видеоролик, а после каждый смог задать вопросы спикерам.
Анна Марковцова, заместитель начальника организационно-контрольного отдела прокуратуры Минска:
Допрошено уже более 15 тысяч свидетелей, проведено 4 тысячи осмотров архивных документов. Запросы на оказание правовой помощи направлены в 18 государств.
В ходе оккупационного периода на территории Беларуси погибло более 3 миллионов человек, а это практически каждый третий житель нашей страны.
Игорь Яцкевич, проректор по воспитательной работе Белорусской государственной академии авиации:
Великая Отечественная война во многом сформировала наш народ, показала его национальный характер. Было много героических событий в истории нашего народа. У нас славное прошлое, связанное не только с Великой Отечественной войной, но найти событие более значимое в нашей истории, более радостное с точки зрения Дня Победы и более трагичное с точки зрения тех жертв, которые мы понесли, мы не сможем. Это ключевое событие, это то, что можно назвать одной из наших национальных скреп. Мы всегда говорим: мы уважаем историю других народов, но на свою историю смотрим исключительно своими глазами. И понимаем ее так, как нам завещали понимать ее наши предки.
Напомним, «Вспомнить все. Помнить каждого» – совместный проект Мингорисполкома и прокуратуры Минска.