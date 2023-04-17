Геннадий Свидерский: 3500 электромашин всех видов используется в Беларуси

Новости Беларуси. Как энергия БелАЭС дает импульс для развития экономики? Что нам стоит энергодом построить и прокатиться на электрокаре? Кто выводит из ядерного строя, а кто строит планы на энергонезависимое будущее? Где в Беларуси мегаватты уже находят активное применение? Чтобы ответить на эти вопросы, в студии ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер, чтобы обсудить главную роль мирного атома. Алена Сырова, СТВ:

В чем получилась загвоздка с белорусским электрокаром? Сколько лет мы пытались, пытались. Только в начале года, когда Президент побыл на выставке, показали макет, саму разработку. Тест-драйва еще не было?

Александр Белевич, начальник центра Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:

Я бы не сказал, что мы показали разработку того электромобиля, который будет выпускаться. Это демо-автомобиль. Конкретно этот родстер – это просто демонстрация компетенций, что мы можем что-то делать на базе своего. Но тут включается экономика. Вы меня спрашиваете, почему за пять лет в Беларуси не появился свой электромобиль. Первое – это вопрос маркетинга.