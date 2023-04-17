Геннадий Свидерский: 3500 электромашин всех видов используется в Беларуси
Новости Беларуси. Как энергия БелАЭС дает импульс для развития экономики? Что нам стоит энергодом построить и прокатиться на электрокаре? Кто выводит из ядерного строя, а кто строит планы на энергонезависимое будущее? Где в Беларуси мегаватты уже находят активное применение? Чтобы ответить на эти вопросы, в студии ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер, чтобы обсудить главную роль мирного атома.
Алена Сырова, СТВ:
В чем получилась загвоздка с белорусским электрокаром? Сколько лет мы пытались, пытались. Только в начале года, когда Президент побыл на выставке, показали макет, саму разработку. Тест-драйва еще не было?
Александр Белевич, начальник центра Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:
Я бы не сказал, что мы показали разработку того электромобиля, который будет выпускаться. Это демо-автомобиль. Конкретно этот родстер – это просто демонстрация компетенций, что мы можем что-то делать на базе своего. Но тут включается экономика. Вы меня спрашиваете, почему за пять лет в Беларуси не появился свой электромобиль. Первое – это вопрос маркетинга.
Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Электромобиль начинался с чистого листа в Академии наук. И до тех пор, пока не было потребности… Ведь мы же не можем сказать, что сейчас электромобиль востребован больше, чем бензиновый. Если мы говорим, например, о «БЕЛДЖИ», то наша экономическая окупаемость наступает тогда, когда мы делаем не меньше 30 тысяч автомобилей. При всех успехах, которые сейчас есть в электротранспорте, пока используется всех видов 3 500.
Кирилл Казаков, СТВ:
Большинство из них в Минске, судя по зеленым номерам.
Геннадий Свидерский:
Это был вопрос и спроса, и инфраструктуры. Как говорят, вчера было рано, завтра будет поздно. Здесь основной вопрос – эти научные разработки перевести на промышленное производство. А промышленное производство предполагает не только эти компоненты, но еще и платформу автомобиля, доступность документации. Это комплексный вопрос, который сейчас решается Министерством промышленности совместно с Академией наук. Я думаю, что эти последовательные шаги и производственников, и науки дадут результат.
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