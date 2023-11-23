«Сеть заготовительных пунктов». Как в Беларуси собирают и перерабатывают опасные отходы?

Ольга Сазонова, начальник главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды:

Вообще, изначально хочу сказать, что в Республике Беларусь создана система сбора таких опасных отходов. Потому что прежде чем опасный отход попадет на переработку или обезвреживание, необходимо организовать систему сбора таких отходов. Благодаря тому, что в Республике Беларусь с 2012 года введено такое понятие, как РОП – расширенная ответственность производителей и поставщиков, нам удалось привлечь деньги импортеров и производителей товаров к созданию системы сбора отходов, в том числе опасных. Мы все видим, что у нас сейчас в торговых объектах есть контейнеры для сбора батареек. Все прекрасно понимают, что организации, которые продают бытовую технику – у населения есть возможность принести и сдать отходы электронного, электрического оборудования в такие торговые объекты. Кроме того, у нас есть широкая сеть заготовительных пунктов – это организации «БелВТИ», «Белресурсы». У нас есть заготовительные пункты, которые помимо вторичных материальных ресурсов принимают в том числе опасные отходы.

Если говорить про имеющиеся объекты, которые осуществляют использование этих отходов, у нас зарегистрировано в реестре объектов по использованию отходов 10 объектов, которые занимаются переработкой отходов электронного, электрического оборудования. Одно предприятие – это «БелВТИ», которое осуществляет переработку батареек. Есть пять предприятий, которые осуществляют обезвреживание ртутьсодержащих отходов. Потому что до 2012 года у нас в стране была проблема с тем, что объекты по обезвреживанию были, но при этом не было средств на то, чтобы оплатить обезвреживание данных отходов, которые образуются у населения, и создать систему сборов отходов у населения. Потому что субъекты хозяйствования, которые передают отходы на обезвреживание, самостоятельно несут в том числе финансовую нагрузку за обезвреживание таких отходов. Вопрос стоял о привлечении средств для сбора и обезвреживания отходов, образующихся у физических лиц. С 2012 года эта проблема в республике решена.