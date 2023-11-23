«Ресурс, который можно переработать». Где принимают металлолом?
Окружающий мир сегодня просто переполнен мусором. Ежегодно человечество производит около 2 миллиардов тонн твердых коммунальных отходов. Разные страны решают эту проблему по-разному. О том, научились ли белорусы сортировать мусор и прижились ли экопривычки, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
С чем все понятно, так это с металлоломом. Еще со времен пионерии мы знаем, что металлолом перерабатывают и делают из него всякие такие интересные вещи. Анастасия, сегодня что-то изменилось?
Анастасия Субоч, заместитель начальника управления по сбору (заготовке) и реализации ВМР и лома черных и цветных металлов:
Безусловно, все осталось так же ценно. Металлолом является ценнейшим сырьем промышленности. Ежегодно правительством доводится государственный заказ для сбора такого металлолома.
Наталья Надольская:
Это какие-то организации выбрасывают большие вещи или это старые машины, которые эвакуируют? Какие источники сбора металлолома сегодня?
Анастасия Субоч:
В нашей организации [ОАО «Белвторресурсы» – прим. ред.] осуществляется сбор через приемные заготовительные пункты – сеть. Их насчитывается более 110 пунктов. В Минске и Минской области 95 заготовительных пунктов, куда каждый житель может прийти и сдать бытовой лом.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Что сдают конкретно?
Анастасия Субоч:
Бытовой лом – есть перечень.
Наталья Надольская:
Стиральные машины, микроволновки?
Анастасия Субоч:
Стиральная машина – это бытовая техника. Это больше относится к бытовой технике. Бытовой лом – все, что в быту бытового происхождения, все, что производится.
Наталья Надольская:
Принимают ли цветные металлы?
Анастасия Субоч:
Конечно, порядка 15 наименований по прейскуранту, установленному правительством.
Светлана Мацкевич, главный специалист по информационной работе государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов»:
Когда мы так говорим про металлолом – это не то, что мы взяли какой-то агрегат, двигатель и понесли его сдавать. Давайте вспомним, например, просто наш бытовой обычный – консервные банки. Куда вы их отправляете? Прекрасный ресурс, который можно переработать. Какие-то уже негодные кастрюли и сковородки – все это нужно отправлять на переработку. Все это ценный ресурс.