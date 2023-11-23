«Ресурс, который можно переработать». Где принимают металлолом?

Окружающий мир сегодня просто переполнен мусором. Ежегодно человечество производит около 2 миллиардов тонн твердых коммунальных отходов. Разные страны решают эту проблему по-разному. О том, научились ли белорусы сортировать мусор и прижились ли экопривычки, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

С чем все понятно, так это с металлоломом. Еще со времен пионерии мы знаем, что металлолом перерабатывают и делают из него всякие такие интересные вещи. Анастасия, сегодня что-то изменилось?

Анастасия Субоч, заместитель начальника управления по сбору (заготовке) и реализации ВМР и лома черных и цветных металлов:

Безусловно, все осталось так же ценно. Металлолом является ценнейшим сырьем промышленности. Ежегодно правительством доводится государственный заказ для сбора такого металлолома. Наталья Надольская:

Это какие-то организации выбрасывают большие вещи или это старые машины, которые эвакуируют? Какие источники сбора металлолома сегодня? Анастасия Субоч:

В нашей организации [ОАО «Белвторресурсы» – прим. ред.] осуществляется сбор через приемные заготовительные пункты – сеть. Их насчитывается более 110 пунктов. В Минске и Минской области 95 заготовительных пунктов, куда каждый житель может прийти и сдать бытовой лом. Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Что сдают конкретно?

Анастасия Субоч:

Бытовой лом – есть перечень. Наталья Надольская:

Стиральные машины, микроволновки? Анастасия Субоч:

Стиральная машина – это бытовая техника. Это больше относится к бытовой технике. Бытовой лом – все, что в быту бытового происхождения, все, что производится. Наталья Надольская:

Принимают ли цветные металлы? Анастасия Субоч:

Конечно, порядка 15 наименований по прейскуранту, установленному правительством.